André Ramalho comemora atuação, primeiro gol pelo PSV e manutenção dos 100% no Campeonato Holandês

Crédito: André Ramalho é um dos líderes do PSV na temporada (PSV/Divulgação

André Ramalho marcou o seu primeiro gol com a camisa do PSV e foi o grande nome da goleada da equipe sobre o Groningen, por 5 a 2, no último sábado, em casa, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Holandês. Com o resultado, a equipe do brasileiro mantém o 100% de aproveitamento na competição.Quando a equipe estava perdendo por 2 a 1, ainda na primeira etapa, o defensor teve participação direta no gol de empate, marcado contra por El Hankouri, e foi o responsável pelo tento da virada no último lance do primeiro tempo. Cody Gakpo, Era Zahavi e Bruma completaram o marcador.

No dia seguinte a partida, André Ramalho comemorou bastante o seu primeiro gol pelo clube.

- A gente sabia que seria um jogo complicado, pois vínhamos de uma eliminação bem dolorida na Champions League, mas conseguimos superar as dificuldades do jogo e saímos com a vitória. Fico feliz demais por ter participado diretamente do gol de empate e ter balançado as redes pela primeira vez aqui em um momento crucial da partida. No final das contas, conseguimos o resultado que queríamos, mantivemos os 100% de aproveitamento e a liderança do campeonato. Todo mundo está de parabéns - vibrou o defensor.

- Cheguei há pouco tempo, mas fui recebido da melhor maneira e estou cada vez mais adaptado. Sinto que a cada jogo consigo evoluir em algo e nossa equipe tem muita qualidade. Infelizmente, não conseguimos a vaga na fase de grupos da Champions, mas a gente terá as competições nacionais e a Liga Europa. Na minha opinião, temos condições de brigar por todos os títulos e iremos atrás isso - finalizou.