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André Onana passa por exames médicos e fecha com a Inter de Milão

Goleiro de 25 anos está em reta final de contrato com o Ajax e chegará sem custos ao clube italiano. Camaronês defenderá sua seleção neste mês na Copa Africana de Nações...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 20:08

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 20:08

A Inter de Milão acertou sua primeira contratação para a próxima temporada. Nesta segunda-feira, o goleiro André Onana fechou com o clube italiano, e, assim, irá deixar o Ajax, da Holanda, depois de sete anos vestindo a camisa do time de Amsterdã.De acordo com informações da imprensa italiana, como a emissora "Sky Sport" e o jornalista Fabrizio Romano, referência quando o assunto é o mercado de transferências, Onana passou por exames médicos nesta segunda em Milão. O goleiro de 25 anos assinou contrato por cinco temporadas.
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Em reta final de vínculo com o Ajax, o camaronês chegará sem custos à equipe nerazzurri, mas só será jogador da Inter a partir de 1º de julho. O contrato do atleta, que foi formado nas categorias de base do Barcelona, vai até 30 de junho com os holandeses. O acordo estava perto desde outubro passado.
Na atual temporada, Onana fez apenas duas partidas pelo Ajax, pois foi suspenso pela Uefa por ter violado regras antidoping em fevereiro de 2021. Inicialmente, a punição seria de um ano, mas a pena foi reduzida para nove meses pela Corte Arbitral do Esporte (CAS). Ele voltou a atuar em novembro.
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Neste mês de janeiro, o goleiro ficará de fora do Ajax, uma vez que foi convocado pelo técnico Toni Conceição para a disputa da Copa Africana de Nações, que será disputada justamente em Camarões.
Crédito: AndréOnanafezapenasdoisjogospeloAjaxnestatemporada(Foto:BOAMSTRUP/RitzauScanpix/AFP

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