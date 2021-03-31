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futebol

André Luis pede concentração máxima em confronto do Moreirense contra o Sporting: 'manter o foco'

A equipe do atacante brasileiro recebe o líder da Liga NOS na segunda-feira (05)
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Publicado em 31 de Março de 2021 às 12:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2021 às 12:03
Crédito: Divulgação
Visando melhores colocações na tabela de classificação da Liga NOS, o Moreirense terá um confronto duríssimo pela frente. Nesta segunda-feira (05), o clube do atacante André Luis recebe o Sporting, atual líder e favorito ao título do campeonato português. Segundo o jogador brasileiro, a sua equipe terá que manter a atenção durante os 90 minutos para bater o adversário.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PORTUGUÊS
- Teremos um grande jogo pela frente contra o líder do campeonato. Sabemos da qualidade da equipe deles e por isso precisamos manter o foco durante toda a partida. Precisamos voltar a vencer na competição e não tem uma oportunidade melhor do que fazer isso contra o ótimo time do Sporting - disse André Luis.Com 30 pontos, o Moreirense está na oitava colocação da primeira divisão de Portugal. Para André Luis, a pausa no calendário dos clubes devido a Data Fifa foi proveitosa pela evolução da sua equipe.
- Usamos essa pausa da Data Fifa para evoluir nos treinamentos e acreditamos que podemos apresentar um bom desempenho na segunda-feira - falou.

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