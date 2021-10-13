André Luis celebra artilharia pelo Moreirense: 'Devo isso aos meus companheiros'

O atacante André Luis vive um grande momento com a camisa do Moreirense. Cria do Grêmio e com passagem pelo Botafogo, o jogador brasileiro é o artilheiro do clube português na Primeira Liga, com quatro gols. O camisa nove, que tem um tento a cada 63 minutos e está no top-3 dos maiores goleadores da competição, falou sobre o sua atual fase.- Estou muito feliz por meu momento individual em campo, mas devo isso aos meus companheiros de equipe. Eles me apoiam o tempo inteiro para que eu possa dar o meu melhor e ajudar o time com gols. Agora é manter o foco para continuar trabalhando no máximo junto com todos - disse André Luis.