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futebol

André Luis celebra artilharia pelo Moreirense: 'Devo isso aos meus companheiros'

Com quatro gols marcados, o atacante brasileiro é o artilheiro do Moreirense no Campeonato Português
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LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 18:22

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 18:22

Crédito: Divulgação / Moreirense
O atacante André Luis vive um grande momento com a camisa do Moreirense. Cria do Grêmio e com passagem pelo Botafogo, o jogador brasileiro é o artilheiro do clube português na Primeira Liga, com quatro gols. O camisa nove, que tem um tento a cada 63 minutos e está no top-3 dos maiores goleadores da competição, falou sobre o sua atual fase.- Estou muito feliz por meu momento individual em campo, mas devo isso aos meus companheiros de equipe. Eles me apoiam o tempo inteiro para que eu possa dar o meu melhor e ajudar o time com gols. Agora é manter o foco para continuar trabalhando no máximo junto com todos - disse André Luis.
Protagonista do Moreirense nesta temporada, André Luis acredita que a sua equipe pode desempenhar um bom papel na Taça de Portugal diante de um início instável no Campeonato Português. Neste sábado, o time do artilheiro brasileiro visita o Oriental Dragon, pela terceira fase do torneio de mata-mata.
- Temos um elenco de qualidade e treinamos diariamente para corrigir os erros e aperfeiçoar os outros aspectos, então o rendimento tende a melhorar cada vez mais. Agora temos um confronto pela Taça de Portugal, sendo a nossa estreia na competição, e vamos em busca da vitória para se classificar e tentar fazer história pelo clube - falou.

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