André Lima comemora vitória do Al Khor sobre equipe de Javi Martínez no Qatar

O Al Khor, clube da primeira divisão do Qatar comandado pelo brasileiro André Lima, venceu o Qatar SC por 2 a 1 nesta quinta-feira pela 11ª rodada da Q-League. O treinador comemorou a vitória sobre a equipe que conta com o volante e ex-jogador do Bayern de Munique Javi Martínez e relembrou derrota na última rodada para o Al-Saad.> Veja como ficou a classificação final da Série A do Brasileirão 2021!

- O nosso time foi espetacular na partida de hoje. A equipe vem dando sinais de evolução. O placar do último jogo já poderia ter sido outro. Criamos muitas chances diante do líder do campeonato e merecíamos um resultado melhor. No jogo de hoje aproveitamos muito bem as chances que tivemos e conquistamos um resultado fundamental - disse o treinador.

Com dois gols do grego Ioannis Fetfatzidis, o Al Khor garantiu a vitória desta quinta e subiu para a 11ª posição no campeonato do Qatar. O prómximo compromisso da equipe de André Lima é contra o Al Duhail, que está na vice-posição da Q-League.