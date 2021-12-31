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futebol

André Lima comemora vitória do Al Khor sobre equipe de Javi Martínez no Qatar

Time do treinador brasileiro venceu o Qatar SC por 2 a 1 pela Q-League...

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 23:09

LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2021 às 23:09
O Al Khor, clube da primeira divisão do Qatar comandado pelo brasileiro André Lima, venceu o Qatar SC por 2 a 1 nesta quinta-feira pela 11ª rodada da Q-League. O treinador comemorou a vitória sobre a equipe que conta com o volante e ex-jogador do Bayern de Munique Javi Martínez e relembrou derrota na última rodada para o Al-Saad.> Veja como ficou a classificação final da Série A do Brasileirão 2021!
- O nosso time foi espetacular na partida de hoje. A equipe vem dando sinais de evolução. O placar do último jogo já poderia ter sido outro. Criamos muitas chances diante do líder do campeonato e merecíamos um resultado melhor. No jogo de hoje aproveitamos muito bem as chances que tivemos e conquistamos um resultado fundamental - disse o treinador.
Com dois gols do grego Ioannis Fetfatzidis, o Al Khor garantiu a vitória desta quinta e subiu para a 11ª posição no campeonato do Qatar. O prómximo compromisso da equipe de André Lima é contra o Al Duhail, que está na vice-posição da Q-League.
Crédito: AndréLimecomemorouvitóriadoAlKhorsobreoQatarSCnestaquinta-feira(Divulgação

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