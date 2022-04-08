Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • André Jardine busca terceira vitória seguida em casa e sonha com vaga nos playoffs da Liga MX
futebol

André Jardine busca terceira vitória seguida em casa e sonha com vaga nos playoffs da Liga MX

Na zona de classificação para os playoffs, treinador brasileiro vê evolução do Atlético de San Luis
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2022 às 13:23

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 13:23

Já na zona de classificação da liga mexicana, o técnico brasileiro campeão olímpico André Jardine pode embalar a terceira vitória seguida dentro de casa para consolidar o Atlético de San Luis como postulante a uma vaga nos playoffs. Atualmente em 12º lugar, os potosinos recebem o sexto colocado León no próximo sábado no Estádio Alfonso Lastras.- Temos dois grandes objetivos. Evoluímos muito bem para fugir da Zona da Multa, mas estou olhando para frente porque temos capacidade para estar na próxima fase. Assim vamos encarar mais esse desafio na nossa casa - projeta o treinador, sem esquecer a briga de baixo – com 14 pontos, a equipe do brasileiro já abriu seis pontos de vantagem sobre os últimos dois colocados.
Pouco mais de dois meses atrás, Jardine deixou a CBF para assumir o clube mexicano com a missão de livrar a equipe da Zona da Multa – não há rebaixamento na Liga MX. Àquela altura, o Atlético ocupava a 18ª e última colocação com três derrotas em três jogos no Torneio Clausura.
Nove rodadas após a chegada de André Jardine, o time de San Luis Potosí já venceu quatro jogos e está na 12ª colocação, ocupando hoje uma posição entre os clubes que passam à próxima fase. Um dos feitos para a arrancada foi encerrar o jejum de sua equipe sem vencer em casa, que durava 168 dias. E foi justamente contra o Puebla (2x1), até então líder e único invicto da Liga MX. Após este triunfo, os potosinos novamente venceram em seu estádio – 1x0 sobre o Mazatlán.
- Todos os jogos são muito complicados. Já jogamos contra equipes como Monterrey, Chivas e Puebla, e sabemos que temos que trabalhar para cada partida sem ter medo de ninguém. Nosso objetivo é sempre vencer - afirma o treinador, que em nove jogos no comando da equipe alcançou quatro vitórias, dois empates e três derrotas.
Atlético de San Luis e Léon se enfrentam neste sábado às 19h (horário de Brasília), pela 13ª rodada da Liga MX, em duelo que será transmitido no Brasil pelo Star+. Faltam apenas cinco jogos para o fim da primeira fase e a definição dos doze classificados para os playoffs
Crédito: AndréJardineeGustavoLeal,auxiliartécnico,fazembomtrabalhonoMéxico(AtléticodeSanLuis

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que se sabe sobre o cessar-fogo entre Líbano e Israel
Imagem de destaque
'Tentamos ser os melhores pais': Victoria Beckham dá primeira declaração sobre briga com o filho Brooklyn
Bruno Passoni, Bruno Araújo, Karine Karam, Luiz Lara e Marcello Moraes
Veja como foi o lançamento do 34º Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados