André Jardine busca terceira vitória seguida em casa e sonha com vaga nos playoffs da Liga MX

Já na zona de classificação da liga mexicana, o técnico brasileiro campeão olímpico André Jardine pode embalar a terceira vitória seguida dentro de casa para consolidar o Atlético de San Luis como postulante a uma vaga nos playoffs. Atualmente em 12º lugar, os potosinos recebem o sexto colocado León no próximo sábado no Estádio Alfonso Lastras.- Temos dois grandes objetivos. Evoluímos muito bem para fugir da Zona da Multa, mas estou olhando para frente porque temos capacidade para estar na próxima fase. Assim vamos encarar mais esse desafio na nossa casa - projeta o treinador, sem esquecer a briga de baixo – com 14 pontos, a equipe do brasileiro já abriu seis pontos de vantagem sobre os últimos dois colocados.

Pouco mais de dois meses atrás, Jardine deixou a CBF para assumir o clube mexicano com a missão de livrar a equipe da Zona da Multa – não há rebaixamento na Liga MX. Àquela altura, o Atlético ocupava a 18ª e última colocação com três derrotas em três jogos no Torneio Clausura.

Nove rodadas após a chegada de André Jardine, o time de San Luis Potosí já venceu quatro jogos e está na 12ª colocação, ocupando hoje uma posição entre os clubes que passam à próxima fase. Um dos feitos para a arrancada foi encerrar o jejum de sua equipe sem vencer em casa, que durava 168 dias. E foi justamente contra o Puebla (2x1), até então líder e único invicto da Liga MX. Após este triunfo, os potosinos novamente venceram em seu estádio – 1x0 sobre o Mazatlán.

- Todos os jogos são muito complicados. Já jogamos contra equipes como Monterrey, Chivas e Puebla, e sabemos que temos que trabalhar para cada partida sem ter medo de ninguém. Nosso objetivo é sempre vencer - afirma o treinador, que em nove jogos no comando da equipe alcançou quatro vitórias, dois empates e três derrotas.

Atlético de San Luis e Léon se enfrentam neste sábado às 19h (horário de Brasília), pela 13ª rodada da Liga MX, em duelo que será transmitido no Brasil pelo Star+. Faltam apenas cinco jogos para o fim da primeira fase e a definição dos doze classificados para os playoffs