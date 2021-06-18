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André exalta Sander: 'É um dos que mais trabalham no elenco'

Lateral foi o responsável por acertar a falta que deu a vitória ao Sport diante do Grêmio...
LanceNet

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Publicado em 

18 jun 2021 às 15:36

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 15:36

Crédito: Divulgação/Sport
Na noite da última quinta-feira, o Sport recebeu o Grêmio na Ilha do Retiro e obteve a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro.
O herói da noite foi o lateral-esquerdo Sander, que acertou uma falta da entrada da área e contou com o desvio de Diego Souza para vencer Paulo Victor.
Tímido, o lateral que é pouco valorizado pelo torcedor, tem um grande carinho dos companheiros. Na visão do centroavante André, Sander é um dos mais ‘operários’ do grupo leonino.
‘Às vezes quem decide é o cara que menos se fala. Sander é o que mais trabalha. Nada mais justo que um gol dele’, declarou.
Com o gol de Sander, o Sport deixou a zona de rebaixamento e saltou para a 11ª colocação, com 4 pontos.

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