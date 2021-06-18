André exalta Sander: 'É um dos que mais trabalham no elenco'

Crédito: Divulgação/Sport

Na noite da última quinta-feira, o Sport recebeu o Grêmio na Ilha do Retiro e obteve a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro.

O herói da noite foi o lateral-esquerdo Sander, que acertou uma falta da entrada da área e contou com o desvio de Diego Souza para vencer Paulo Victor.

Tímido, o lateral que é pouco valorizado pelo torcedor, tem um grande carinho dos companheiros. Na visão do centroavante André, Sander é um dos mais ‘operários’ do grupo leonino.

‘Às vezes quem decide é o cara que menos se fala. Sander é o que mais trabalha. Nada mais justo que um gol dele’, declarou.