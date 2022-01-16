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André Castro acerta rescisão com clube iraquiano e projeta retorno ao futebol brasileiro

O polivalente jogador acumula passagens por clubes como Atlético-GO, Ponte Preta e Osasco Audax
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LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2022 às 16:04

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 16:04

Com passagens por clubes como Atlético-GO, Ponte Preta e Osasco Audax, o volante André Castro está livre no mercado. O jogador de 30 anos acertou a rescisão de seu contrato com o Erbil SC, do Iraque, na última quinta-feira. Após atuar como titular do clube do Oriente Médio nos últimos meses, o meio-campista falou sobre a sua primeira experiência no futebol internacional.> Coutinho diz que sentia falta da Premier League e é elogiado por Gerrard: 'Extrema qualidade'
- Foi uma passagem positiva, pude aprender bastante, uma cultura muito diferente e um país diferente, mas com um povo que acolhe muito bem os brasileiros. É um sistema de jogo totalmente diferente do futebol brasileiro, e isso acrescentou demais na minha carreira. Só tenho que agradecer a todos pela confiança e apoio durante esse período - analisou André Castro.
Polivalente, André Castro também tem experiência em campo atuando como zagueiro e lateral-direito. Vice-campeão paulista em 2016 pelo Osasco Audax, o jogador brasileiro soma 115 jogos no Campeonato Brasileiro, sendo 32 destes pela Série A. Com 86 partidas realizadas na elite do Paulistão, André Castro projetou o seu retorno ao Brasil.
- Agora esse ciclo foi encerrado, estou voltando para o Brasil e espero em breve definir o meu futuro. Estava treinando normalmente por lá, então a condição física não será um problema - falou.
Crédito: (Foto:Divulgação/ErbilSC

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