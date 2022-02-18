André astro comemora estreia pelo Lemense e foca em acesso à elite do Paulsitão

Com vasta experiência no futebol paulista, volante André Castrou defendeu o Lemense pela primeira vez, na última quarta-feira, na vitória da equipe por 2 a 1 contra o Red Bull Brasil. O triunfo colocou o Zulão Querido na briga pelas primeiras colocações da tabela de classificação do Paulistão A2. Após a partida, o meia-campista falou sobre a sua estreia.- Foi um jogo muito especial. Pude fazer a minha estreia pelo Zulão e ajudar na conquista dos três pontos. Estava muito ansioso para voltar a jogar e, sobretudo, para defender um clube que me acolheu tão bem. Estou feliz por esse novo desafio e vamos com tudo em busca do acesso. Sobre o jogo, foi uma partida muito difícil. O Red Bull tem uma equipe qualificada e a posição na tabela de classificação não reflete a realidade da força deles - disse André.