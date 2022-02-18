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futebol

André astro comemora estreia pelo Lemense e foca em acesso à elite do Paulsitão

Volante fez o seu primeiro jogo pelo Zulão Querido na última quarta-feira (16)...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 18:41

LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2022 às 18:41
Com vasta experiência no futebol paulista, volante André Castrou defendeu o Lemense pela primeira vez, na última quarta-feira, na vitória da equipe por 2 a 1 contra o Red Bull Brasil. O triunfo colocou o Zulão Querido na briga pelas primeiras colocações da tabela de classificação do Paulistão A2. Após a partida, o meia-campista falou sobre a sua estreia.- Foi um jogo muito especial. Pude fazer a minha estreia pelo Zulão e ajudar na conquista dos três pontos. Estava muito ansioso para voltar a jogar e, sobretudo, para defender um clube que me acolheu tão bem. Estou feliz por esse novo desafio e vamos com tudo em busca do acesso. Sobre o jogo, foi uma partida muito difícil. O Red Bull tem uma equipe qualificada e a posição na tabela de classificação não reflete a realidade da força deles - disse André.
André Castro soma 86 jogos na elite do Campeonato Paulista com as camisas do Ituano, Mirassol, Ponte Preta, Red Bull Brasil, Osasco Audax e Oeste. Recentemente, o volante passou pelo futebol do Iraque.
O Lemense volta a campo neste sábado (19) diante do São Caetano, às 15h, no Anacleto Campanella. Com 13 pontos, o Zulão Querido está na terceira colocação do Paulistão A2.- Agora precisamos manter essa pegada e buscar uma sequência de vitórias na competição - concluiu.
Crédito: Foto:GustavoMuniz/Lemense

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