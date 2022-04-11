futebol

André Anderson é anunciado pelo São Paulo como empréstimo

Zagueiro atuava na Lazio, na Itália, e chega ao Tricolor paulista como empréstimo até julho de 2023...
Publicado em 11 de Abril de 2022 às 15:45

André Anderson foi anunciado pelo São Paulo como empréstimo nesta segunda-feira (11). O zagueiro atuava na Itália, pela Lazio, e chega sem custos, com valor fixado em 3 milhões de Euros. O meia-atacante chega como o sétimo reforço da temporada 2022. A negociação foi acelerada no último fim de semana para poder ser concluída antes do encerramento da janela de transferências, que fecha nesta terça-feira (12). Com apenas 22 anos, o atleta foi revelado pelo Santos, e atuava pela Lazio desde 2018. O São Paulo fechou um acordo de empréstimo até julho de 2023.André Anderson apareceu com destaque na base do Santos, quando foi o artilheiro santista no Campeonato Paulista sub-17 de 2016, com 15 gols. Na época, foi comparado ao ídolo Giovanni. Porém, não chegou a atuar como profissional pelo Peixe, transferido para o futebol italiano, e contratado pela Lazio e emprestado para jogar a Série B do Italiano pela Salernitana.
Em 2019, André Anderson foi convocado para a seleção sub-20 da Itália, onde jogou na partida contra Portugal, marcando um dos gols na vitória por 4 a 3.TABELA> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro 2022O São Paulo já tinha contratado o goleiro Jandrei, o lateral Rafinha, os meio-campistas Patrick, Andrés Colorado e Nikão e o atacante Alisson, sendo André Anderson o sétimo nome que chega ao Tricolor paulista. O atleta já está na capital paulista, realizou os exames médicos e conheceu a estrutura do CT da Barra Funda.
