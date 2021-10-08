  • Andorra x Inglaterra: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo
futebol

Andorra x Inglaterra: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo

Inglaterra lidera o Grupo I de maneira invicta e viaja para encarar a vice-lanterna da classificação. Gareth Southgate quer ver equipe vencendo os dois jogos de outubro...
LanceNet

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 12:08

Crédito: JUSTIN TALLIS / AFP
A Inglaterra viaja para encarar a Andorra neste sábado, às 15h45 (horário de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A equipe comandada por Gareth Southgate está invicta e na liderança do Grupo I e pode dar um passo importnate rumo ao Mundial do Qatar com uma vitória no final de semana.Seguir melhorando
- O que eu gostei no mês passado foi a atitude dos jogadores, o desejo por melhorar e garantir que os próximos passos são os corretos. A tarefa para os próximos seis dias é fazer os seis pontos. Há um entendimento de que estamos próximos, nossos resultados têm sido bons, mas temos que dar um passo adiante - garantiu Southgate.
> Veja a tabela das Eliminatórias
Grupo I
Em setembro, a Inglaterra recebeu Andorra pela 5ª rodada das Eliminatória e aplicou uma goleada por 4 a 0. A equipe da casa só conquistou apenas uma vitória sobre San Marino, que perdeu as seis partidas que realizou até o momento.
FICHA TÉCNICA:Andorra x Inglaterra
Data e horário: 9/10/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Estadi Nacional, em Andorra-a-Velha (AND)Onde assistir: Space
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ANDORRA (Técnico: Koldo)Alvarez; Rubio, C. Garcia, Vales, Llovera e M. Garcia; Alaez, Pujol, Vieira e Cervos; Cucu
Desfalques: Albert Alavedra, Marcio Vieira e Moises San Nicolas (suspensos)
INGLATERRA (Técnico: Gareth Southgate)Ramsdale; Trippier, Stones, Mings e Chilwell; Henderson, Ward-Prowse e Mount; Saka, Abraham e Foden
Desfalques: Nenhum

