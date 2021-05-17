Anderson Talisca fecha com o Al-Nassr, de Mano Menezes

Crédito: Divulgação/Al-Nassr

Anderson Talisca é o novo reforço do Al-Nassr, da Arábia Saudita. Nesta segunda-feira, o clube árabe anunciou oficialmente a contratação do brasileiro, que estava no Guangzhou Evergrande, da China. Ele rescindiu amigavelmente com o clube, uma vez que tinha mais um ano de vínculo.

No Al-Nassr, Talisca será treinado por Mano Menezes, que chegou ao clube em abril. Atualmente, a equipe está no quinto lugar do Campeonato Árabe e briga por uma vaga na Liga dos Campeões da Ásia do próximo ano.De acordo com o Yahoo Esportes, Talisca ganhará cerca de R$ 2,1 milhões por mês. Por ano, serão cerca de R$ 25,6 milhões, livres de impostos.