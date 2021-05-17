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futebol

Anderson Talisca fecha com o Al-Nassr, de Mano Menezes

Brasileiros se encontrarão na Arábia Saudita. Meio-campista estava no Guangzhou Evergrande, da China...

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 14:17

LanceNet

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Publicado em 

17 mai 2021 às 14:17
Crédito: Divulgação/Al-Nassr
Anderson Talisca é o novo reforço do Al-Nassr, da Arábia Saudita. Nesta segunda-feira, o clube árabe anunciou oficialmente a contratação do brasileiro, que estava no Guangzhou Evergrande, da China. Ele rescindiu amigavelmente com o clube, uma vez que tinha mais um ano de vínculo.
No Al-Nassr, Talisca será treinado por Mano Menezes, que chegou ao clube em abril. Atualmente, a equipe está no quinto lugar do Campeonato Árabe e briga por uma vaga na Liga dos Campeões da Ásia do próximo ano.De acordo com o Yahoo Esportes, Talisca ganhará cerca de R$ 2,1 milhões por mês. Por ano, serão cerca de R$ 25,6 milhões, livres de impostos.
Anderson Talisca foi revelado pelo Bahia, em 2013. Desde então, passou por Besiktas, Benfica e Guangzhou Evergrande. Ele conquistou dois Campeonatos Portugueses, duas Taças da Liga de Portugal, três Supertaças de Portugal, um Campeonato Turco e um Campeonato Chinês.

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