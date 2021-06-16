Anderson se mostra adaptado ao futebol austríaco: 'Me sinto bem e motivado'

Crédito: Divulgação / SCR Altach

De olho no início da temporada 2021/2022, os clubes europeus iniciaram a divulgação da reapresentação de seus elencos para a pré-temporada e as partidas amistosos. Com o SCR Altach, da primeira divisão da Áustria, não é diferente.

Veja a tabela da EurocopaA equipe, que conta com o lateral-direito Anderson, volta aos trabalhos na próxima segunda-feira (21), enquanto o primeiro teste em campo será no dia 30 de junho diante do FC Heidenheim (ALE). O jogador brasileiro, por sua vez, se mostrou ansioso para o início das atividades.

- Me sinto bem e motivado para conseguir alcançar meus objetivos junto com meus companheiros e espero que seja uma temporada vencedora. A cada ano que passa me sinto um jogador melhor profissionalmente e mais adaptado com o país. Sinto falta somente da minha família e amigos, mas de resto me sinto muito bem - analisou Anderson.