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futebol

Anderson se mostra adaptado ao futebol austríaco: 'Me sinto bem e motivado'

O lateral-direito brasileiro defende o SCR Altach desde a temporada 2018/19
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LanceNet

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Publicado em 

16 jun 2021 às 20:38

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 20:38

Crédito: Divulgação / SCR Altach
De olho no início da temporada 2021/2022, os clubes europeus iniciaram a divulgação da reapresentação de seus elencos para a pré-temporada e as partidas amistosos. Com o SCR Altach, da primeira divisão da Áustria, não é diferente.
Veja a tabela da EurocopaA equipe, que conta com o lateral-direito Anderson, volta aos trabalhos na próxima segunda-feira (21), enquanto o primeiro teste em campo será no dia 30 de junho diante do FC Heidenheim (ALE). O jogador brasileiro, por sua vez, se mostrou ansioso para o início das atividades.
- Me sinto bem e motivado para conseguir alcançar meus objetivos junto com meus companheiros e espero que seja uma temporada vencedora. A cada ano que passa me sinto um jogador melhor profissionalmente e mais adaptado com o país. Sinto falta somente da minha família e amigos, mas de resto me sinto muito bem - analisou Anderson.
Revelado na base do Osasco Audax, de São Paulo, Anderson atua em solo austríaco desde a temporada 2018/19. Desde então foram 43 jogos, três assistências e um gol marcado pelo SCR Altach.

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