Anderson Ribeiro fala sobre o sucesso do projeto Aperfeiçoar+, no Leste Europeu

O Metalist lidera a Persha Liha e está nas quartas de final da Taça da Ucrânia. O auxiliar técnico da equipe, Anderson Ribeiro, treina o setor ofensivo do Metalist e introduziu o projeto Aperfeiçoar+, que vem dando resultados, já que o time têm o melhor ataque da competição, com média de 2,1 gols por partida realizados pelo grupo de atacantes do Aperfeiçoar+.Palco da final ficou pronto! Veja todos os estádios para o Mundial no Qatar

O projeto é baseado em treinamentos específicos dos fundamentos técnicos e táticos, aplicados as situações de jogo realizado e exclusivamente para o grupo de atacantes, vem mostrando bons resultados durante a temporada 2021/2022.

- É um treinamento totalmente diferenciado e exclusivo para o setor ofensivo. É muito importante esses tipos de treinamentos nos dias de hoje, onde buscamos sempre passar o feedback necessário para que o atleta evolua e busque sua melhor performance - argumentou Anderson.

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Com 19 jogos e 50 gols, sendo 40 gols realizados pelo grupo de atacantes, a primeira parte do campeonato vai chegando ao fim com o FC Metalist na liderança. O brasileiro Matheus Peixoto é o artilheiro da competição, com 13 gols em 15 jogos

- O Brasil é conhecido mundialmente pelo seu futebol, por seus jogadores habilidosos e ousados, e é preciso valorizar cada vez mais isso. Aqui no Metalist temos alguns brasileiros que fortalecem o setor ofensivo e estamos no caminho para o título da temporada 2021/2022 e isso é consequência de muito estudo e trabalho. Por fim, com todo esse esforço, queremos conquistar a vaga à elite do futebol ucraniano - concluiu.