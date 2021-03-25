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Anderson projeta time austríaco brigando por vaga na Liga Europa: 'Estamos confiantes'

Lateral-direito brasileiro defende o SCR Altach desde a temporada 2018/19, e agora quer vaga na Europa League
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Publicado em 25 de Março de 2021 às 19:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 19:18
Crédito: Divulgação / SCR Altach
Na reta final da temporada 2020/21, o lateral-direito Anderson acredita que o SCR Altach pode brigar por uma vaga na próxima edição da Liga Europa pelo Campeonato Austríaco. Para isso, a sua equipe terá que ficar com a primeira colocação do playout -que se inicia no próximo dia 3 de abril- para disputar uma 'final' contra um clube classificado pelo playoffs.
Veja a tabela das Eliminatórias da EuropaDiante das recentes três vitórias consecutivas da sua equipe na competição, o defensor brasileiro se mostrou confiante para os próximos compromissos.
- O nosso objetivo principal é garantir o primeiro lugar e buscar uma vaga na Europa League. O time está vindo de vitórias e estamos confiantes em alcançar isso. Estamos fazendo o que o treinador está pedindo e vem dando resultado, automaticamente o clima para treinar e jogar melhora e com isso os resultados aparece. Penso que vamos conseguir buscar esse objetivo principal - projetou Anderson.
Revelado nas categorias de base do Osasco Audax, Anderson partiu rumo ao futebol europeu com apenas 21 anos de idade. O defensor soma 42 jogos e um gol marcado pelo SCR Altach, da elite nacional. Hoje, com 23 e completando sua terceira temporada consecutiva pelo clube austríaco, o zagueiro se sente adaptado no país.
- Me sinto muito bem aqui, feliz e adaptado. O meu objetivo sempre é melhorar como profissional e com isso buscar outros clubes que me permita continuar crescendo - disse.

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