Anderson projeta time austríaco brigando por vaga na Liga Europa: 'Estamos confiantes'

Crédito: Divulgação / SCR Altach

Na reta final da temporada 2020/21, o lateral-direito Anderson acredita que o SCR Altach pode brigar por uma vaga na próxima edição da Liga Europa pelo Campeonato Austríaco. Para isso, a sua equipe terá que ficar com a primeira colocação do playout -que se inicia no próximo dia 3 de abril- para disputar uma 'final' contra um clube classificado pelo playoffs.

Veja a tabela das Eliminatórias da EuropaDiante das recentes três vitórias consecutivas da sua equipe na competição, o defensor brasileiro se mostrou confiante para os próximos compromissos.

- O nosso objetivo principal é garantir o primeiro lugar e buscar uma vaga na Europa League. O time está vindo de vitórias e estamos confiantes em alcançar isso. Estamos fazendo o que o treinador está pedindo e vem dando resultado, automaticamente o clima para treinar e jogar melhora e com isso os resultados aparece. Penso que vamos conseguir buscar esse objetivo principal - projetou Anderson.

Revelado nas categorias de base do Osasco Audax, Anderson partiu rumo ao futebol europeu com apenas 21 anos de idade. O defensor soma 42 jogos e um gol marcado pelo SCR Altach, da elite nacional. Hoje, com 23 e completando sua terceira temporada consecutiva pelo clube austríaco, o zagueiro se sente adaptado no país.