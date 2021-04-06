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futebol

Anderson Oliveira vive boa fase no Portimonense e espera elevar nível do clube

Brasileiro está na sua segunda temporada com a equipe portuguesa e já é um dos principais jogadores do elenco...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 14:59

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 14:59
Crédito: Divulgação / Portimonense
Na última sexta-feira (1), mesmo atuando fora de casa, o Portimonense obteve seu resultado mais expressivo na Liga NOS, goleando o Nacional por 5 a 1. Antes deste confronto, a maior vitória havia sido o 4 a 1 aplicado em cima do Gil Vicente.- Foi uma vitória muito importante, ainda mais com um resultado expressivo como esse. O Nacional é um time que também está lutando na parte de baixo da tabela, então era um confronto de seis pontos - disse Anderson Oliveira.
Em sua segunda temporada no clube, o brasileiro já se consolidou como peça fundamental no esquema do treinador Paulo Sérgio, tendo atuado em 25 das 26 partidas do Portimonense na temporada.- Estou muito feliz com as oportunidades que tenho recebido, na minha primeira temporada aqui não tive muita sequência e isso atrapalhou um pouco para me adaptar, mas sempre segui trabalhando e hoje estou colhendo o que venho fazendo desde que cheguei - contou o brasileiro.
Anderson e o Portimonense voltam à campo nesta sexta-feira (9) para encarar o Vitória Sport Clube. O confronto será válido pela 26ª rodada da Liga NOS.

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