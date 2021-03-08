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futebol

Anderson Oliveira dá duas assistências e Portimonense vence na liga portuguesa

Ponta brasileiro que atua em Portugal foi fundamental para a vitória da equipe no campeonato nacional e agora busca repetir rendimento do último jogo...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 15:46

LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2021 às 15:46
Crédito: (Divulgação/Portimonense
Em partida realizada na tarde deste sábado (06), o Portimonense venceu o Tondela por 3 a 0 e chegou aos 23 pontos na Liga NOS, ficando um atrás do adversário na tabela. Com a vitória, a equipe de Portimão agora ocupa a 10ª posição na tabela e se distanciou da zona de rebaixamento.
Com duas assistências, o brasileiro Anderson Oliveira foi um dos destaques no confronto. Além das assistências para gol, o ponta também deu três passes decisivos e acertou 100% dos dribles que tentou.- Muito feliz com as assistências e com a minha atuação como um todo. Claro que o mais importante foi a vitória, mas precisava de uma atuação como essa para ganhar mais confiança - comentou o brasileiro.
Nos dois lances, Anderson serviu Beto, atacante com quem joga desde o sub-23 em Portugal e já possui uma amizade de longa data.- Me dou super bem com o Beto, é um grande atacante e uma ótima pessoa. Nosso entrosamento é muito bom no campo e nos treinos sempre combinamos algumas jogadas, felizmente deram certo - revelou.
Na próxima rodada, o Portimonense enfrenta o Santa Clara na Ilha de São Miguel. O confronto está marcado para às 15h (Brasília) do próximo sábado (13).

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