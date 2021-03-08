Anderson Oliveira dá duas assistências e Portimonense vence na liga portuguesa

Crédito: (Divulgação/Portimonense

Em partida realizada na tarde deste sábado (06), o Portimonense venceu o Tondela por 3 a 0 e chegou aos 23 pontos na Liga NOS, ficando um atrás do adversário na tabela. Com a vitória, a equipe de Portimão agora ocupa a 10ª posição na tabela e se distanciou da zona de rebaixamento.

Com duas assistências, o brasileiro Anderson Oliveira foi um dos destaques no confronto. Além das assistências para gol, o ponta também deu três passes decisivos e acertou 100% dos dribles que tentou.- Muito feliz com as assistências e com a minha atuação como um todo. Claro que o mais importante foi a vitória, mas precisava de uma atuação como essa para ganhar mais confiança - comentou o brasileiro.

Nos dois lances, Anderson serviu Beto, atacante com quem joga desde o sub-23 em Portugal e já possui uma amizade de longa data.- Me dou super bem com o Beto, é um grande atacante e uma ótima pessoa. Nosso entrosamento é muito bom no campo e nos treinos sempre combinamos algumas jogadas, felizmente deram certo - revelou.