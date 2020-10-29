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futebol

Anderson Oliveira comemora bom início de temporada em Portugal

Atacante atuou em todos os jogos do Portimonense e é o líder de dribles da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 17:36

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 17:36

Crédito: Divulgação
Em sua segunda temporada em Portugal, o atacante Anderson Oliveira vem se consolidando a cada rodada do Campeonato Português como um dos principais nomes do Portimonense na temporada. Em cinco partidas, o brasileiro atuou em todas as rodadas e marcou um gol, na vitória por 2 a 1 diante do Marítimo.
- Estou mais adaptado e isso tem se mostrado no campo. Acredito que venho fazendo um bom trabalho nesta temporada, agora tenho que continuar a trabalhar e melhorar cada dia mais - disse.
Titular na estreia e também no último confronto, o jogador lidera a equipe de Portimão em dribles certos por partida, tendo uma média de acerto de 89%.
- Driblar é uma característica minha. Vou sempre jogar para frente, buscando fazer gols, dando o melhor a cada jogo e me dedicando ao máximo - avaliou.

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