Anderson Oliveira comemora bom início de temporada em Portugal

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Em sua segunda temporada em Portugal, o atacante Anderson Oliveira vem se consolidando a cada rodada do Campeonato Português como um dos principais nomes do Portimonense na temporada. Em cinco partidas, o brasileiro atuou em todas as rodadas e marcou um gol, na vitória por 2 a 1 diante do Marítimo.

- Estou mais adaptado e isso tem se mostrado no campo. Acredito que venho fazendo um bom trabalho nesta temporada, agora tenho que continuar a trabalhar e melhorar cada dia mais - disse.

Titular na estreia e também no último confronto, o jogador lidera a equipe de Portimão em dribles certos por partida, tendo uma média de acerto de 89%.