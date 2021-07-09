Anderson Leite sobre fase da Chape: 'Estou envergonhado'

A situação da Chapecoense é dramática. Nesta quinta-feira, o Verdão do Oeste foi derrotado pelo Corinthians e afundou na classificação do Campeonato Brasileiro.
Na saída de campo, o volante Anderson Leite foi sincero e falou que está envergonhado pela campanha do clube.
'Momento difícil. No momento bom é fácil falar, futebol você pode ter performance, mas se não vencer, não adianta nada. Não podemos desistir, desistir é para os fracos. É procurar a vitória, performance e sair vencedor. É vergonhoso para mim e para o clube', afirmou.
Após 10 rodadas disputadas, a Chapecoense aparece na penúltima colocação, com 4 pontos ganhos.