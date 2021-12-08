Anderson deixa Náutico para voltar ao Athletico

O Náutico passa por um processo de reformulação de elenco para 2022 e o goleiro Anderson não vai permanecer.

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O atleta pertence ao Athletico, que solicitou o seu retorno para a disputa do Campeonato Paranaense.

Déjà vu

Esta não é primeira vez que Anderson troca o Timbu pelo Furacão. Na temporada passada, após se destacar em Recife, ele voltou ao Athletico para a disputa do estadual.

Números

Se no Athletico ele busca por espaço no elenco, no Náutico a história é diferente. No total, ele disputou 27 partidas em duas passagens.