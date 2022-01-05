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Anderson comemora acerto com o Vizela e comenta sobre 'oportunidade única' de jogar na Europa

Ex-zagueiro do América-MG assinou contrato com o clube português até o meio de 2024
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LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 11:53

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 11:53

Depois de quase duas temporadas de destaque no América-MG, o zagueiro Anderson Jesus está de casa nova. Aos 26 anos, o sergipano, natural de Lagarto, irá realizar o sonho de atuar na Europa. Na última segunda-feira, o jogador assinou contrato e foi anunciado como jogador do Vizela, de Portugal, até o meio de 2024.Contente com o acerto, Anderson agradeceu aos clubes, profissionais e pessoas que estiveram ao seu lado ao longo da carreira e falou sobre a oportunidade de atuar no exterior pela primeira vez.
> Veja a tabela do Campeonato Português
- Estou muito feliz com a oportunidade única de viver essa experiência. Assim que soube do interesse do Vizela, me informei a respeito da estrutura do clube e só tive ótimas notícias. A partir de agora, começo uma nova etapa em minha vida. Sempre sonhei com a chance de jogar na Europa e agora Deus está me dando essa oportunidade - afirmou.
- Agradeço muito a todos os profissionais e às pessoas que estiveram ao meu lado até hoje. Também agradeço a todos os clubes que confiaram em mim e me deram a oportunidade de poder trabalhar e desenvolver o meu futebol, em especial ao América-MG, onde vivi vários momentos especiais nessas duas últimas temporadas, e ao Confiança, que foi onde comecei minha carreira e tive sempre passagens marcantes. Agora, espero corresponder às expectativas dos dirigentes e da comissão técnica do Vizela e crescer muito aqui em Portugal - acrescentou.
Influência do irmão e importância do pai no início da carreiraSergipano de Lagarto, Anderson contou, desde cedo, com o forte apoio do pai e a influência do irmão mais velho, o também zagueiro Valdo, ex-Ceará, e que, atualmente, defende o Shimizu S-Pulse, do Japão, para se tornar jogador de futebol.
Seguindo os passos do familiar, Anderson iniciou a carreira no Confiança. Lá, teve sua formação como atleta das categorias de base até a estreia como profissional, em 2014, quando já foi campeão estadual. No ano seguinte, atuou por empréstimo pelo Atlético-MG, sub-20. Em 2016, após rápida passagem pelo Guarani de Divinópolis, retornou ao time da capital do estado nordestino.
Crédito: AndersonchegouaoVizela,dePortugal(Divulgação/FCVizela

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