Anderson comemora acerto com o Vizela e comenta sobre 'oportunidade única' de jogar na Europa

Depois de quase duas temporadas de destaque no América-MG, o zagueiro Anderson Jesus está de casa nova. Aos 26 anos, o sergipano, natural de Lagarto, irá realizar o sonho de atuar na Europa. Na última segunda-feira, o jogador assinou contrato e foi anunciado como jogador do Vizela, de Portugal, até o meio de 2024.Contente com o acerto, Anderson agradeceu aos clubes, profissionais e pessoas que estiveram ao seu lado ao longo da carreira e falou sobre a oportunidade de atuar no exterior pela primeira vez.

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- Estou muito feliz com a oportunidade única de viver essa experiência. Assim que soube do interesse do Vizela, me informei a respeito da estrutura do clube e só tive ótimas notícias. A partir de agora, começo uma nova etapa em minha vida. Sempre sonhei com a chance de jogar na Europa e agora Deus está me dando essa oportunidade - afirmou.

- Agradeço muito a todos os profissionais e às pessoas que estiveram ao meu lado até hoje. Também agradeço a todos os clubes que confiaram em mim e me deram a oportunidade de poder trabalhar e desenvolver o meu futebol, em especial ao América-MG, onde vivi vários momentos especiais nessas duas últimas temporadas, e ao Confiança, que foi onde comecei minha carreira e tive sempre passagens marcantes. Agora, espero corresponder às expectativas dos dirigentes e da comissão técnica do Vizela e crescer muito aqui em Portugal - acrescentou.

Influência do irmão e importância do pai no início da carreiraSergipano de Lagarto, Anderson contou, desde cedo, com o forte apoio do pai e a influência do irmão mais velho, o também zagueiro Valdo, ex-Ceará, e que, atualmente, defende o Shimizu S-Pulse, do Japão, para se tornar jogador de futebol.

Seguindo os passos do familiar, Anderson iniciou a carreira no Confiança. Lá, teve sua formação como atleta das categorias de base até a estreia como profissional, em 2014, quando já foi campeão estadual. No ano seguinte, atuou por empréstimo pelo Atlético-MG, sub-20. Em 2016, após rápida passagem pelo Guarani de Divinópolis, retornou ao time da capital do estado nordestino.