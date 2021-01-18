Anderson cobra 'vontade' dos jogadores do Náutico após derrota

Crédito: Caio Falcão / CNC

O domingo foi assustado para a torcida do Náutico. No Moisés Lucarelli, a equipe mostrou baixa produção e acabou derrotada pela Macaca em tarde inspirada do meia Camilo.

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Após o confronto, o goleiro Anderson estava desolado com a postura do time e pediu mais ‘vontade’ dos companheiros.

‘Depende só da gente a permanência na Série B. Mas primeiro de tudo a gente tem que mostrar vontade. Desde o primeiro minuto, acredito que a gente não mostrou vontade. Eles fizeram o placar no início e começaram a retardar a partida, o que é normal no futebol’, declarou ao Premiere.

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