Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Anderson cobra 'vontade' dos jogadores do Náutico após derrota

Timbu foi superado pela Ponte Preta e permanece colado na zona de rebaixamento da Série B...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jan 2021 às 17:04

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 17:04

Crédito: Caio Falcão / CNC
O domingo foi assustado para a torcida do Náutico. No Moisés Lucarelli, a equipe mostrou baixa produção e acabou derrotada pela Macaca em tarde inspirada do meia Camilo.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B
Após o confronto, o goleiro Anderson estava desolado com a postura do time e pediu mais ‘vontade’ dos companheiros.
‘Depende só da gente a permanência na Série B. Mas primeiro de tudo a gente tem que mostrar vontade. Desde o primeiro minuto, acredito que a gente não mostrou vontade. Eles fizeram o placar no início e começaram a retardar a partida, o que é normal no futebol’, declarou ao Premiere.
+ Atlético-MG é o novo líder e Botafogo assume a lanterna: confira a classificação do returno do Brasileirão!
Com 39 pontos, o Náutico aparece na 16ª colocação da Série B. Na próxima rodada, o Timbu mede forças com o Oeste, nos Aflitos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Natação: 5 principais benefícios para o corpo e o bem-estar
Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo
Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados