Anderson Braz, recém-contratado pelo Altos-PI, relata sobre sua ida para o clube

O Altos, equipe do Piauí que joga a Série C do Campeonato Brasileiro, reforçou o elenco para chegar nas metas impostas para a temporada. O volante Anderson Braz busca agregar ao time e quer enriquecer o desempenho da equipe na temporada. O atleta já treina com o grupo e aguarda sua inscrição no BID para poder atuar pelo Jacaré. Experiente, Anderson Braz tem como características fortes a marcação e a imposição física.Em 2020, o atleta alcançou uma conquista pelo São Caetano, Anderson Braz foi campeão da A2 do Paulistão e levou o Azulão para a elite do futebol paulista. Em entrevista, o volante comentou sobre sua ida para o Altos-PI: -Enxergo de maneira positiva. Vou trabalhar forte junto ao grupo para buscarmos sair dessa situação. É um grupo bom, de muita qualidade. Venha para agregar ao elenco e ajudar o clube a buscar os objetivos dentro da competição-, disse o jogador.
O Altos, no domingo (01), às 18h no horário de Brasília, encara o Flamengo pela Copa do Brasil, no estádio Albertão.