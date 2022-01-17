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Anderson acerta com o Austria Lustenau e projeta briga pelo acesso à elite austríaca

Cria do Osasco Audax, lateral foi anunciado como reforço do clube europeu na sexta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 19:25

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 19:25

O lateral-direito Anderson foi anunciado, na última sexta-feira, como o novo jogador do Austria Lustenau, atual primeiro colocado da segunda divisão da Áustria. Com 51 jogos no futebol local e experiência de sobra na primeira divisão nacional, o defensor acertou com o clube que briga pelo acesso à elite nacional.
- Estou muito feliz que a mudança para o Austria Lustenau tenha funcionado e mal posso esperar para estar em campo com meus novos companheiros de equipe. Quero alcançar o máximo de sucesso com a equipe durante esse período - projetou Anderson.
+ Veja a tabela e os jogos da Champions League
Na atual temporada, Anderson se destacou na segunda divisão austríaca atuando pelo FC Dornbirn 1913, com oito jogos disputados e um gol marcado. Anteriormente, o defensor brasileiro também defendeu o SCR Altach, da Bundesliga Austríaca, e o Osasco Audax, clube que o revelou para o futebol.
+ Coutinho, campeões do Real Madrid, Antony, Evanílson… Os destaques brasileiros no fim de semana do futebol europeu
O Austria Lustenau, de Anderson, terá pela frente três amistosos antes do retorno oficial do campeonato nacional. A nova equipe do zagueiro de 24 anos lidera a competição com 38 pontos em 16 rodadas.
Crédito: AndersonassinoucontratocomoAustriaLustenau atéofinaldatemporada2021/22(Foto:Divulgação

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