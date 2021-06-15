Anderlecht rejeita proposta do Arsenal por meia da seleção belga

O Anderlecht recusou uma proposta de 13,5 milhões de libras (R$ 96,5 milhões) do Arsenal por Lokonga, segundo o "Daily Mail". O clube belga quer receber cerca de 18 milhões de libras (R$ 128,7 milhões) para vender o jovem de 21 anos que está no elenco da seleção de Roberto Martínez nesta Eurocopa.Os Gunners buscam um nome para o setor do meio de campo por conta do fim dos empréstimos de Martin Odegaard e Dani Ceballos. Além disso, os londrinos perderam a disputa pela contratação de Emiliano Buendia para o Aston Villa e procuram por novas soluções no mercado.