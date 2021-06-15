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futebol

Anderlecht rejeita proposta do Arsenal por meia da seleção belga

Albert Sambi Lokonga é visto como um nome para competir por espaço no plantel de Mikel Arteta após a equipe perder Martin Odegaard e Dani Ceballos...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2021 às 10:05

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 10:05

Crédito: Lokonga está no grupo da Bélgica nesta Eurocopa (JOHN THYS / AFP
O Anderlecht recusou uma proposta de 13,5 milhões de libras (R$ 96,5 milhões) do Arsenal por Lokonga, segundo o "Daily Mail". O clube belga quer receber cerca de 18 milhões de libras (R$ 128,7 milhões) para vender o jovem de 21 anos que está no elenco da seleção de Roberto Martínez nesta Eurocopa.Os Gunners buscam um nome para o setor do meio de campo por conta do fim dos empréstimos de Martin Odegaard e Dani Ceballos. Além disso, os londrinos perderam a disputa pela contratação de Emiliano Buendia para o Aston Villa e procuram por novas soluções no mercado.
> Veja a tabela da Eurocopa
O clube inglês também tem Nabil Fekir como um dos alvos, mas nenhuma proposta oficial chegou ao Betis. O francês de 27 anos possui contrato com a equipe espanhola até 2023 e é alvo constante de especulações no Arsenal.
Além de um meio-campista, Mikel Arteta também quer a contratação de um zagueiro e Ben White, do Brighton, é o mais cotado. No entanto, o time de Graham Potter pede cerca de 50 milhões de libras (R$ 357,7 milhões) e as partes estão conversando em busca de um acordo.

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