Anderlecht acena com proposta, e Rafael Navarro pode deixar o Botafogo ainda este mês

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O próximo destino de Rafael Navarro pode ser a Europa. O atacante do Botafogo está na lista de reforços do Anderlecht, da Bélgica, que acenou positivamente com um interesse junto ao jogador de 23 anos e tem o interesse em contratá-lo ainda na atual janela de transferências.

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Ou seja, a vontade do Anderlecht é ter o camisa 99 do Botafogo o mais rápido o possível, em curto prazo. Para isto, conversa com os empresários do atleta sobre uma taxa de transferência a ser paga ao Alvinegro. Nos últimos dias, os empresários de Navarro apresentaram números iniciais à diretoria do Glorioso. O "Jornal O Dia" informou primeiramente, e o LANCE! confirmou.

Rafael Navarro tem contrato até dezembro de 2021 e as conversas por uma renovação estão complicadas, como o LANCE! adiantou durante a semana. O atacante recusou a última proposta salarial oferecida pelo clube de General Severiano.Mesmo assim, nem ele nem os empresários têm o desejo de deixar o clube de uma forma brigada. Por isto, qualquer possibilidade de Navarro assinar um pré-contrato com outra equipe e deixar o Botafogo de graça está, neste momento, descartada. Por isto, o Alvinegro participa das conversas e vai embolsar algum dinheiro com a possível transferência do atleta.

A janela europeia de transferências fecha no fim de agosto, assim como a maioria dos países da Europa. Ou seja, se o Anderlecht quer contar com Rafael Navarro para o decorrer da temporada que está iniciando, deve correr para fazer uma proposta que seja aceita até o dia 31 de agosto. Ao mesmo tempo, o Alvinegro também tem pressa para não sair no prejuízo com o jogador.