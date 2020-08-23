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Ander Herrera diz que PSG teve mais chances na final e pede desculpas ao torcedor do clube francês

Atleta espanhol lamentou chances desperdiçadas pelos franceses, que perderam por 1 a 0...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2020 às 18:59

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 18:59

Crédito: MATTHEW CHILDS / POOL / AFP
Após o título do Bayern de Munique sobre o Paris Saint-Germain, o meia Ander Herrera, da equipe francesa, lamentou o resultado, mas disse que sua equipe teve mais chances de ganhar o jogo.- Acho que fizemos de tudo para ganhar o jogo. Tivemos cinco, seis oportunidades. Eles tiveram duas ou três, mas marcaram um no segundo tempo - disse o jogador.
Herrera também se desculpou com o torcedor parisiense e lamentou o resultado, afirmando que o título seria muito importante para os torcedores franceses.
- Sentimo-nos mal pelos nossos torcedores porque sabemos como seria importante para eles e para a história do clube - completou.

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