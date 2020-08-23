Ander Herrera diz que PSG teve mais chances na final e pede desculpas ao torcedor do clube francês

Após o título do Bayern de Munique sobre o Paris Saint-Germain, o meia Ander Herrera, da equipe francesa, lamentou o resultado, mas disse que sua equipe teve mais chances de ganhar o jogo.- Acho que fizemos de tudo para ganhar o jogo. Tivemos cinco, seis oportunidades. Eles tiveram duas ou três, mas marcaram um no segundo tempo - disse o jogador.