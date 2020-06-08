Ander Herrera afirma que as esperanças do Manchester United estão em três jogadores

- Eles têm a qualidade de estar entre os 10 melhores do mundo. Rashford está a caminho. E Paul pode ser o melhor meio-campista do mundo se continuar jogando os jogos em que todos ficamos impressionados com ele. Por que admiramos Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Hazard, que também considero um dos melhores do mundo? Nós os admiramos porque eles mantêm essa forma por um longo tempo. Se eles fizerem isso, eles se tornarão... talvez não Messi ou Cristiano, porque são únicos na história do futebol, mas podem ser os cinco primeiros ou os dez primeiros. Mas eles têm que fazer isso por um longo tempo e continuar assim - revelou ao "The Athletic".