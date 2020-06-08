Ander Herrera afirma que as esperanças do Manchester United estão em três jogadores

Ander Herrera considera que as únicas esperanças de vencer a Premier League estão em três ex-colegas de equipe. Para o espanhol, Marcus Rashford, Paul Pogba e Anthony Martial podem ser a chave para o clube conquistar um título que não vence há sete anos.
- Eles têm a qualidade de estar entre os 10 melhores do mundo. Rashford está a caminho. E Paul pode ser o melhor meio-campista do mundo se continuar jogando os jogos em que todos ficamos impressionados com ele. Por que admiramos Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Hazard, que também considero um dos melhores do mundo? Nós os admiramos porque eles mantêm essa forma por um longo tempo. Se eles fizerem isso, eles se tornarão... talvez não Messi ou Cristiano, porque são únicos na história do futebol, mas podem ser os cinco primeiros ou os dez primeiros. Mas eles têm que fazer isso por um longo tempo e continuar assim - revelou ao "The Athletic".
O time de Old Trafford está em quinto lugar na colocação, apenas três pontos atrás do Chelsea. Na volta da Premier League, os Red Devils enfrentam o Tottenham fora de casa no dia 19, às 16h15 (horário de Brasília).E MAIS:Técnico da Roma, Paulo Fonseca negocia renovação com os italianosEmprestado ao Sevilla, Reguilón não revela seu futuroEx-Athletico, Gustavo Cascardo confia na retomada do futebol na Eslováquia: 'o país está pronto'Camisa do Dortmund viraliza nas redes por parecer com PokémonEm carta, Cafu fala sobre morte do filho: 'Perdi ele em meus braços'Vietnã volta a realizar campeonato de futebol com estádios cheios E MAIS: