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futebol

Ander Herrera afirma após perder final: 'Hoje nos sentimos uma m****'

Meio-campista espanhol ficou muito triste com a derrota na final e a perda do título na Liga dos Campeões, mas disse ter orgulho da temporada do clube e pensa no próximo ano...

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 19:03

LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2020 às 19:03
Crédito: MATTHEW CHILDS / POOL / AFP
Após a derrota do Paris Saint-Germain para o Bayern de Munique por 1 a 0 na final da Liga dos Campeões, o meio-campista Ander Herrera, da equipe francesa, afirmou que o elenco se sente muito mal. No entanto, o espanhol avaliou a temporada de uma maneira positiva, em entrevista aos microfones da “RMC Sport”.
- Hoje à noite nos sentimos uma m****, honestamente. Mas construímos algo importante para o clube e para a torcida. Não há palavras para esta noite, mas amanhã vamos pensar sobre o que fizemos juntos. Esta noite será difícil dormir, mas fizemos algo importante. Vamos melhorar no próximo ano.
Após o apito final da partida, o time francês esteve visivelmente abalado, principalmente Neymar. O brasileiro foi visto chorando, desolado e tendo que ser consolado pelo dono do PSG, Nasser Al-Khelaifi, e pelo técnico do clube, Thomas Tuchel. Apesar disso, o discurso dos atletas é de orgulho pela temporada.

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