Ander Herrera afirma após perder final: 'Hoje nos sentimos uma m****'

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Após a derrota do Paris Saint-Germain para o Bayern de Munique por 1 a 0 na final da Liga dos Campeões, o meio-campista Ander Herrera, da equipe francesa, afirmou que o elenco se sente muito mal. No entanto, o espanhol avaliou a temporada de uma maneira positiva, em entrevista aos microfones da “RMC Sport”.

- Hoje à noite nos sentimos uma m****, honestamente. Mas construímos algo importante para o clube e para a torcida. Não há palavras para esta noite, mas amanhã vamos pensar sobre o que fizemos juntos. Esta noite será difícil dormir, mas fizemos algo importante. Vamos melhorar no próximo ano.