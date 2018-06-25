Anchieta e Jaguaré fazem final do Campeonato Rural no Kleber Andrade

Anchieta e Jaguaré são os finalistas da primeira edição do Campeonato Rural. As duas equipes se enfrentarão em busca do título neste sábado (30), no Estádio Estadual Kleber Andrade, às 16h15. Na preliminar, a partir das 13h45, Itaguaçu e São José do Calçado decidem quem será o terceiro colocado. A definição das vagas veio no último sábado (23), quando aconteceram os jogos de volta das semifinais do torneio.

O time de Jaguaré está na grande decisão do Campeonato Rural Crédito: Divulgação

Pela Chave Sul, Anchieta, diante de sua torcida no Estádio Municipal Joaquim Viana Ramalhete, venceu São José do Calçado por 1 a 0, gol de Rildo, marcado no primeiro tempo. Como havia sido derrotado por 2 a 1 na partida de ida, o time litorâneo carimbou o passaporte para a decisão pelo critério de maior número de gols marcados na casa do adversário.

Já no Estádio Municipal Nildo Honório Maciel, em Itaguaçu, pela Chave Norte, Jaguaré conseguiu uma classificação dramática diante da equipe anfitriã com uma vitória por 3 a 2 - após empate por 1 a 1 no jogo de ida. Na etapa inicial, Flávio e Fernando marcaram para os visitantes, enquanto William e Reynaldo anotaram para os itaguaçuenses. Mas, logo no início do segundo tempo, o artilheiro Paulinho Pimentel balançou as redes, colocando Jaguaré novamente na frente. Resultado que se manteve até o apito final.