Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol

Anchieta e Jaguaré fazem final do Campeonato Rural no Kleber Andrade

A grande decisão acontece neste sábado (30), com entrada franca para os torcedores a partir das 12h30

Publicado em 25 de Junho de 2018 às 20:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2018 às 20:31
Anchieta e Jaguaré são os finalistas da primeira edição do Campeonato Rural. As duas equipes se enfrentarão em busca do título neste sábado (30), no Estádio Estadual Kleber Andrade, às 16h15. Na preliminar, a partir das 13h45, Itaguaçu e São José do Calçado decidem quem será o terceiro colocado. A definição das vagas veio no último sábado (23), quando aconteceram os jogos de volta das semifinais do torneio.
O time de Jaguaré está na grande decisão do Campeonato Rural Crédito: Divulgação
Pela Chave Sul, Anchieta, diante de sua torcida no Estádio Municipal Joaquim Viana Ramalhete, venceu São José do Calçado por 1 a 0, gol de Rildo, marcado no primeiro tempo. Como havia sido derrotado por 2 a 1 na partida de ida, o time litorâneo carimbou o passaporte para a decisão pelo critério de maior número de gols marcados na casa do adversário.
Já no Estádio Municipal Nildo Honório Maciel, em Itaguaçu, pela Chave Norte, Jaguaré conseguiu uma classificação dramática diante da equipe anfitriã com uma vitória por 3 a 2 - após empate por 1 a 1 no jogo de ida. Na etapa inicial, Flávio e Fernando marcaram para os visitantes, enquanto William e Reynaldo anotaram para os itaguaçuenses. Mas, logo no início do segundo tempo, o artilheiro Paulinho Pimentel balançou as redes, colocando Jaguaré novamente na frente. Resultado que se manteve até o apito final.
Agora, as quatro equipes se preparam para as duas partidas da grande festa de encerramento da competição. A entrada será franca para os torcedores, com os portões do Kleber Andrade abertos a partir das 12h30.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados