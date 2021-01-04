Ancelotti sobre duelo entre Milan e Juventus: 'Não será decisivo'

O técnico Carlo Ancelotti foi convidado pela “Radio Anch’Io Sport” para comentar sobre alguns temas do futebol italiano. O treinador do Everton falou sobre o bom momento vivido pelo Milan de Stefano Pioli e sobre o tão aguardado duelo entre a equipe rossonera e a Juventus, atual campeã nacional, nesta quarta-feira.- O Milan está muito bem, encontraram continuidade e solidez mesmo sem Ibrahimovic, seu jogador mais importante nos últimos jogos. A partida de quarta-feira não será decisiva, mas dirá, acima de tudo, se a Juventus está de volta, como o resultado do último domingo parece dizer. Eu gosto muito do Pirlo e não tenho dúvidas de que se sairá bem. É normal tem alguma dificuldade em encontrar seu lugar no início.