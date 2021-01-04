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Ancelotti sobre duelo entre Milan e Juventus: 'Não será decisivo'

Técnico do Everton comentou sobre alguns temas do futebol italiano, elogiou Milan, diz acreditar em Pirlo na Juventus e diz que Eriksen não tem sequência na Inter...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2021 às 12:23

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 12:23

Crédito: GERARD JULIEN / AFP
O técnico Carlo Ancelotti foi convidado pela “Radio Anch’Io Sport” para comentar sobre alguns temas do futebol italiano. O treinador do Everton falou sobre o bom momento vivido pelo Milan de Stefano Pioli e sobre o tão aguardado duelo entre a equipe rossonera e a Juventus, atual campeã nacional, nesta quarta-feira.- O Milan está muito bem, encontraram continuidade e solidez mesmo sem Ibrahimovic, seu jogador mais importante nos últimos jogos. A partida de quarta-feira não será decisiva, mas dirá, acima de tudo, se a Juventus está de volta, como o resultado do último domingo parece dizer. Eu gosto muito do Pirlo e não tenho dúvidas de que se sairá bem. É normal tem alguma dificuldade em encontrar seu lugar no início.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
O veterano também comentou sobre a força da Inter de Milão para brigar pelo título do Campeonato Italiano e sobre a situação de Eriksen, meio-campista pouco aproveitado por Conte.
- Independentemente das taças ou não, a Inter é candidata pela força do plantel e pela qualidade do treinador. Eriksen é um excelente jogador, de qualidade, mas o que acontece na Inter também aconteceu no Tottenham. Ele não tem continuidade de jogo.
Na Inglaterra, Ancelotti faz uma temporada melhor do que quando chegou na última campanha da equipe de Liverpool. Apesar da derrota inesperada para o West Ham no último confronto, o Everton ocupa a 6ª colocação do Campeonato Inglês e luta por conquistar uma vaga para a próxima Champions League.

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