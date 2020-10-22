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Ancelotti sai em defesa de Pickford após comentários contra o goleiro

Técnico do Everton afirma que goleiro está muito triste com grave lesão provocada em Virgil van Dijk e disse que comentários sobre premeditação do arqueiro são maldosos...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 10:37

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 10:37

Crédito: PETER BYRNE / POOL / AFP
Em entrevista ao site oficial do Everton, o técnico Carlo Ancelotti saiu em defesa do goleiro Jordan Pickford após o camisa um ter provocado o rompimento do ligamento do joelho do zagueiro Virgil van Dijk no clássico contra o Liverpool. O italiano disse que todos sentem pelo afastamento do holandês pelo restante da temporada.
- Para ser claro, lamentamos a lesão de Van Dijk. Queremos que ele tenha uma recuperação boa e rápida. Houve um contato com Pickford e foi uma dividida mal planejada. Jordan chegou um pouco atrasado, mas a intenção era chegar na bola, não machucar o adversário. Dizer que foi premeditado é demais. Pickford está muito triste, muito desapontado.O goleiro não recebeu nenhuma punição após a partida, além de não ter sido expulso durante a partida que terminou empatada por 2 a 2. Van Dijk deve levar cerca de oito meses para se recuperar da lesão e deve perder a Eurocopa que será disputada em 2021, após o fim dos campeonatos nacionais e continentais de clubes.

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