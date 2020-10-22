Ancelotti sai em defesa de Pickford após comentários contra o goleiro

Em entrevista ao site oficial do Everton, o técnico Carlo Ancelotti saiu em defesa do goleiro Jordan Pickford após o camisa um ter provocado o rompimento do ligamento do joelho do zagueiro Virgil van Dijk no clássico contra o Liverpool. O italiano disse que todos sentem pelo afastamento do holandês pelo restante da temporada.

- Para ser claro, lamentamos a lesão de Van Dijk. Queremos que ele tenha uma recuperação boa e rápida. Houve um contato com Pickford e foi uma dividida mal planejada. Jordan chegou um pouco atrasado, mas a intenção era chegar na bola, não machucar o adversário. Dizer que foi premeditado é demais. Pickford está muito triste, muito desapontado.O goleiro não recebeu nenhuma punição após a partida, além de não ter sido expulso durante a partida que terminou empatada por 2 a 2. Van Dijk deve levar cerca de oito meses para se recuperar da lesão e deve perder a Eurocopa que será disputada em 2021, após o fim dos campeonatos nacionais e continentais de clubes.