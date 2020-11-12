Ancelotti elogia James e revela: 'Ele estava desesperado para jogar'

Crédito: Nick Potts / AFP

Em grande fase novamente, James Rodríguez é um dos destaques do Everton no início da temporada. Sob comando de Carlo Ancelotti, o colombiano extrai novamente grandes atuações. Para o treinador do Everton, o meio-campista encontrou o lugar certo para jogar.

- O mais importante é que o James estava procurando um clube para jogar com mais continuidade, depois de ter jogado muito bem pelo Real Madrid. Ele queria novos desafios e estava desesperado para jogar. Ele encontrou o lugar certo.Ancelotti também destacou as qualidades do meio-campista e se mostrou encantado com o colombiano.