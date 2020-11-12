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futebol

Ancelotti elogia James e revela: 'Ele estava desesperado para jogar'

Treinador do Everton fez um balanço geral dos primeiros meses
do colombiano no clube e destacou suas qualidades...

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 13:03

LanceNet

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Publicado em 

12 nov 2020 às 13:03
Crédito: Nick Potts / AFP
Em grande fase novamente, James Rodríguez é um dos destaques do Everton no início da temporada. Sob comando de Carlo Ancelotti, o colombiano extrai novamente grandes atuações. Para o treinador do Everton, o meio-campista encontrou o lugar certo para jogar.
- O mais importante é que o James estava procurando um clube para jogar com mais continuidade, depois de ter jogado muito bem pelo Real Madrid. Ele queria novos desafios e estava desesperado para jogar. Ele encontrou o lugar certo.Ancelotti também destacou as qualidades do meio-campista e se mostrou encantado com o colombiano.
- Eu o conheço. O clube quer crescer, fazer um grande projeto e ele encontrou o lugar ideal para mostrar suas qualidades. Ele é um jogador muito talentoso, não erra um passe, não perde a posse da bola, não desperdiça finalizações. Ele torna o futebol muito mais simples.

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