Ancelotti deseja o retorno de Moise Kean, emprestado pelo Everton ao Paris Saint-Germain

A permanência de Moise Kean em Paris não será fácil. Em entrevista coletiva, o treinador do Everton, Carlo Ancelotti, garantiu que deseja o retorno do atacante após o empréstimo ao PSG.
- Não tenho de convencer Kean a ficar no Everton. É isso que está escrito. É um empréstimo e depois ele retorna. Se o PSG quiser a sua contratação terá de iniciar negociações. Estamos abertos a conversar, mas se nada acontecer ele irá permanecer no Everton na próxima temporada e será um jogador importante.Fazendo uma boa temporada com o Paris Saint-Germain, Kean atuou em 37 partidas, marcou 18 gols e deu uma assistência.