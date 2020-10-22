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futebol

Ancelotti confirma lesão de James Rodríguez, em grande fase

Meio-campista do Everton se machucou em um lance contra o Liverpool,
no qual se chocou com Virgil Van Dijk, e não estará em campo contra o Southampton...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 13:13

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 13:13

Crédito: Nick Potts / AFP
Um grande problema para o Everton. Carlo Ancelotti, treinador do clube, confirmou que James Rodríguez, um dos principais jogadores do time na temporada, não estará em campo contra o Southampton.- Lamentavelmente, o James está com um pequeno problema desde o jogo contra o Liverpool. Teve um choque com o Van Dijk no início da partida e não estará disponível - disse.
Contratado pelo Everton na última janela de transferências, James Rodríguez é um dos principais nomes da equipe nesta temporada. São três gols e quatro assistências em seis jogos.

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