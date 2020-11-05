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futebol

Ancelotti acredita em vantagem física do Everton sobre United

Técnico italiano está otimista em um bom desempenho do Everton no jogo deste sábado...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 11:10

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 11:10

Crédito: Ancelotti espera poder tirar proveito físico do Manchester United neste sábado (AFP
O técnico Carlo Ancelotti acredita que o Everton terá uma vantagem física contra o Manchester United no duelo deste sábado. O italiano afirmou que o calendário cheio dos grandes times pode prejudicar o desempenho final, enquanto seu elenco tem uma semana cheia para trabalhar e treinar para cada partida.
- Os grandes clubes têm um calendário muito cheio, é muito difícil para eles. Nós podemos tirar uma vantagem física, acima de tudo. Eu acho que estávamos melhor quando jogávamos de três em três dias, mas nós temos uma vantagem do ponto de vista físico.
Além do aspecto físico mais desgastado por conta dos jogos da Liga dos Campeões, o Manchester United também está pressionado por conta dos maus resultados. O clube ocupa apenas a 15ª colocação do Campeonato Inglês e vem de derrota no torneio europeu para o adversário mais fraco do grupo, apesar de estar na liderança.

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