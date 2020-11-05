Ancelotti acredita em vantagem física do Everton sobre United

Crédito: Ancelotti espera poder tirar proveito físico do Manchester United neste sábado (AFP

O técnico Carlo Ancelotti acredita que o Everton terá uma vantagem física contra o Manchester United no duelo deste sábado. O italiano afirmou que o calendário cheio dos grandes times pode prejudicar o desempenho final, enquanto seu elenco tem uma semana cheia para trabalhar e treinar para cada partida.

- Os grandes clubes têm um calendário muito cheio, é muito difícil para eles. Nós podemos tirar uma vantagem física, acima de tudo. Eu acho que estávamos melhor quando jogávamos de três em três dias, mas nós temos uma vantagem do ponto de vista físico.