ANÁLISE: Vitória mostra que Rogério Ceni acerta no planejamento do São Paulo

O São Paulo derrotou o Jorge Wilstermann-BOL, por 3 a 1, em mais uma partida em que o técnico Rogério Ceni rodou o elenco e fez alterações na equipe titular, assim como vem acontecendo durante toda a temporada e principalmente em jogos longe do Morumbi.
TABELA Veja a tabela completa da Copa Sul-Americana
Desta vez, o treinador apostou em um time mais misto, com Arboleda e Léo na defesa. Já no meio, alguns nomes como Luan e Andrés Colorado foram titulares em Cochabamba. No ataque, Calleri ganhou um respiro e a dupla foi formada por Eder e Luciano.
O rendimento da equipe foi regular. Apesar de ter o controle do jogo durante boa parte do tempo, o São Paulo passou apuros principalmente após marcar os gols. Curiosamente, quando o time marcou, os minutos seguintes foram de pressão da equipe boliviana, tanto no primeiro, quanto no segundo gol do Tricolor. Um ponto positivo na vitória foi a 'volta por cima' de alguns jogadores contestados. Igor Gomes, bastante criticado pela torcida, abriu o placar e foi eleito o melhor em campo pela Conmebol. Igor Vinícius também jogou bem e deu assistência para o camisa 26 marcar.
Portanto, dá para notar que Rogério Ceni e a comissão técnica vem realizando um bom rodízio, conseguindo levantar a moral da equipe e principalmente realizando bons jogos e resultados.