Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Análise: Time reserva do São Paulo sofre com bola parada e jogo aéreo contra o 4 de Julho na Copa do Brasil
futebol

Análise: Time reserva do São Paulo sofre com bola parada e jogo aéreo contra o 4 de Julho na Copa do Brasil

Os três gols sofridos pelo Tricolor na derrota por 3 a 2 contra o Gavião Colorado foram fruto de jogadas de bola parada e bolas pelo alto na área do time paulista...

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jun 2021 às 07:00
Crédito: Rubens Chiri/São Paulo
Na última terça-feira (1), o São Paulo estreou com derrota na Copa do Brasil, perdendo a partida por 3 a 2 para o 4 de Julho, do Piauí, fora de casa, no Estádio Albertão. No jogo, os três gols sofridos pelo Tricolor vieram de bolas paradas, com o time paulista sofrendo no jogo aéreo.CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO E SIMULE AS PARTIDAS!
Embora seja potencializado com o elenco reserva, a bola parada é a maior fraqueza da defesa do Tricolor. Ao todos, oito dos 16 gols que a equipe tomou na temporada foram de bolas paradas. Três destes gols foram sofridos em escanteios, três em faltas levantadas na área, um gol de falta direta e um gol sofrido em uma cobrança de lateral.
Diante do 4 de Julho, o São Paulo sofreu um gol em um escanteio e dois em faltas levantadas na área.
O primeiro gol foi marcado por Orejuela (contra) em um escanteio. A bola foi levantada no primeiro pau, Rômulo desviou, o goleiro Lucas Perri defendeu, mas a bola desviou no lateral colombiano e entrou.
A principal falha no primeiro gol foi de Hernanes e Welington, que subiram para disputar a bola mas não conseguiram superar Rômulo, que teve espaço para cabecear bem, para baixo, buscando o canto de Perri.No segundo gol, outra falha de Orejuela, dessa vez em uma falta. A bola foi levantada na área do Tricolor, o lateral tentou tirar, mas acabou ajeitando para a finalização de Gilmar Bahia. O gol foi validado embora o atleta do 4 de Julho estivesse impedido.
O principal problema no segundo gol foi a falha no posicionamento. Orejuela e Shaylon cobriram juntos o segundo pau, praticamente se marcando, e, na hora do cruzamento, os dois se atrapalharam para tirar a bola, deixando-a perfeita para o zagueiro do Gavião Colorado empatar o jogo. O curioso é que mesmo com os dois jogadores do Tricolor no lance, Gilmar estava desprovido de marcação.
O terceiro gol também nasceu de uma falta, cobrada da intermediária. A bola foi levantada na área e o atacante Vitor Bueno falhou ao cabecear a bola para dentro da área. Assim, o zagueiro Marcelo aproveitou o erro do camisa 12 e levantou a bola para o cabeceio de Rômulo.
Novamente houve erro de posicionamento na zaga do São Paulo. O volante Rômulo estava livre no lado direito da área para receber a bola do zagueiro e finalizar. O erro de Vitor Bueno ao cabecear a bola para dentro da própria área também foi um dos maiores motivos para o gol.Com a derrota por 3 a 2 no Albertão, o São Paulo precisará vencer por dois ou mais gols de diferença no jogo da volta, na próxima terça-feira (5), no Morumbi, para obter a classificação.
Antes do jogo de volta, porém, o Tricolor encara o Atlético Goianiense, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado neste sábado (5), às 19h.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dois acidentes deixam 5 feridos em Itapemirim e Rio Novo do Sul
Dois acidentes deixam cinco feridos no Sul do ES em menos de 12 horas
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
Vídeo mostra caminhonete atropelando cadela no ES; polícia investiga
Carteira de trabalho digital.
Carteira assinada segue valiosa, mas liberdade de escolha também passou a ser

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados