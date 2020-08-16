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futebol

Análise: Sem Everton, Grêmio fica sem poder de decisão

Atacante foi negociado com o Benfica e Renato Gaúcho terá trabalho para encontrar um substituto...
LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2020 às 11:36

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 11:36

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
A noite do último sábado assustou o torcedor do Grêmio. Diante do Corinthians, o técnico Renato Gaúcho colocou força máxima em campo, mas a atuação ficou abaixo do esperado e o empate sem gols foi considerado péssimo por todos dentro do clube.A maior preocupação foi com a falta de criatividade e poder de decisão. Sem Everton Cebolinha, coube a Alisson e Pepê quebrarem a linha de marcação do Corinthians. Sem sucesso.
Na etapa inicial o time foi superior, mas teve apenas duas chances. Na mais clara, o zagueiro Geromel não conseguiu empurrar o cruzamento para o fundo da rede.
Na etapa final, diante de um rival inerte no ataque, o Grêmio girou a bola, trocou passes e tentou encontrar espaços, mas a falta de decisão dos jogadores pesou na hora da definição.
A melhor chance caiu nos pés de Diego Souza. Em pênalti sofrido por Michel Macedo, o atacante pegou a bola, caminhou lentamente para o chute e mandou na placa de publicidade.
Com cinco pontos, o Grêmio vai precisar melhorar muito e achar soluções no elenco para suprir a ausência de Everton Cebolinha. Na próxima quarta-feira, o rival será o Flamengo, no Maracanã.

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