futebol

ANÁLISE: São Paulo vence sob forte calor na base da insistência

Apesar do sol forte e marcação cerrada do Água Santa, Tricolor soube aproveitar as oportunidades e ganhar a partida mostrando insistência e oportunismo...
LanceNet

01 mar 2022 às 07:00

Publicado em 01 de Março de 2022 às 07:00

O São Paulo soube enfrentar o sol forte e a marcação cerrada do Água Santa na vitória por 2 a 1, em Diadema, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Na base da insistência e da vontade, o Tricolor não desistiu e marcou o gol da vitória já no final da partida, em uma bela bicicleta de Calleri. O técnico Rogério Ceni colocou uma equipe alternativa para o começo do jogo. Assim, nomes como Gabriel Sara, Rafinha e Calleri começaram no banco de reservas. Já jovens da base tiveram oportunidades como titular, como o lateral-direito Moreira, que fez sua estreia no profissional e o atacante Juan.
O forte calor em Diadema fez com que o São Paulo começasse o jogo em outro ritmo, mais cadenciado. Quando colocava a bola no chão e trocava passes, a equipe levava perigo. Foi assim no lance do pênalti marcado, que Reinaldo bateu com qualidade e abriu o placar. No entanto, um vacilo da defesa fez com que o Tricolor levasse o empate antes do intervalo. Na segunda etapa, Ceni colocou Marquinhos, Sara, Luciano e Calleri para dar um novo fôlego ao setor ofensivo, que já estava cansado. Com isso, o São Paulo melhorou e levou perigo ao gol do Água Santa, mas não conseguia marcar o segundo tento.
Até que brilhou a estrela de Calleri, que com uma bela bicicleta, fez o gol da vitória do São Paulo, que agora é líder do Grupo B, com 14 pontos. Prêmio para o time que lutou mais e se lançou mais ao ataque, se aproveitando também dos dois jogadores a mais em campo.
Crédito: Calleri marcou belo gol de bicicleta no fim da partida (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

