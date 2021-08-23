Análise: São Paulo utiliza dois esquemas na vitória sobre o Sport

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo, apesar de não apresentar um futebol de encher os olhos contra o Sport, na vitória por 1 a 0, na Ilha do Retiro, demonstrou poder de adaptação em uma mesma partida. Isso porque o time do técnico Hernán Crespo mostrou dois esquemas diferentes no Recife. Sem poder contar com Arboleda, que sofreu uma lesão na coxa direita e não foi relacionado, Crespo montou a defesa do Tricolor com quatro defensores: Daniel Alves, Miranda, Bruno Alves e Léo. No meio, Liziero e Nestor faziam a proteção da defesa, formando todo o conjunto defensivo da equipe.

No sistema ofensivo, mais uma novidade: sem Gabriel Sara, poupado, o São Paulo entrou em campo com Vitor Bueno e Rojas. O primeiro teve a função de ser um meia para abastecer o ataque, formado por Rigoni e Pablo. No entanto, tanto Bueno quanto Rojas tiveram atuações apagadas. Curiosamente, o gol saiu de um belo passe de Nestor, um dos volantes, para Pablo marcar.

ATUAÇÕES: Volpi, Nestor e Pablo levam as maiores notas na vitória do São Paulo diante do Sport

VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO!Na segunda etapa, Crespo voltou com a saída de Vitor Bueno para a entrada de Luan, jogando da forma mais acostumada, com o trio Luan, Liziero e Nestor, com o último tendo mais liberdade para ajudar o ataque. No entanto, o Sport passou a ameaçar mais e aí veio a mudança no esquema.

Aos 12 minutos da segunda etapa, Crespo sacou o atacante Rojas para a entrada do zagueiro Diego Costa. Isso fez com o que o São Paulo atuasse no esquema de três zagueiros, com Diego, Miranda e Bruno Alves formando o trio defensivo. Sendo assim, Daniel Alves, na direita e Léo, na esquerda, tiveram mais liberdade para apoiar o ataque.