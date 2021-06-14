Análise: São Paulo sofre com desfalques, tenta alterar esquema, mas é inofensivo em derrota

Crédito: Pedro Souza / Atlético

O São Paulo perdeu para o Atlético-MG, no Mineirão, por 1 a 0 e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Vários podem ser os motivos para a má fase no torneio, onde a equipe somou apenas um de nove pontos possíveis até o momento.

ATUAÇÕES: Sem poder de reação, São Paulo vai mal e perde mais uma no Brasileiro

Contra o Galo, o setor ofensivo foi o calcanhar de Aquiles da equipe. Sem Daniel Alves e Benítez, ainda machucados, o técnico Crespo apostou na mesma estratégia que deu certo contra o 4 de Julho, com Rigoni na ala direita, Sara na armação, e Luciano e Pablo no ataque.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO No entanto, as decisões erradas no último passe prejudicaram a equipe, que não conseguiu levar perigo ao gol de Everson em nenhum momento do jogo. Prova disso é o numero de finalizações que acertaram o gol do Atlético-MG: zero. Isso mesmo, o time do Morumbi não acertou nenhum chute na meta do adversário.

Ao todo, foram cinco finalizações, com duas para fora e três chutes travados pela defesa atleticana. Vendo o mau desempenho da equipe, Crespo 'aproveitou' a lesão de Miranda e mudou o esquema da equipe, colocando Igor Vinicius. Assim, o time passou a jogar no 4-4-2, com Rigoni mais adiantado.

Porém, nada disso funcionou e a equipe seguiu sem criar oportunidades. Rojas e Galeano entraram para dar mais velocidade e profundidade, mas não mudaram o panorama do jogo. - Hoje, jogamos contra um grande time. Não são desculpas, não estou preocupado. Devemos nos ocupar de melhorar e aprender que muitos times se vão fechar atrás, porque não querem jogar contra-golpe. Encontramos 'retranqueiros', queremos ser ofensivos, mas o rival joga. A nossa ideia é poder chegar ao gol e abrir os outros times. Isso dá garantia para poder jogar - disse Crespo após a partida.