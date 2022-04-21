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futebol

ANÁLISE: São Paulo misto tem dificuldades, mas não desiste em empate

Tricolor sofre com falta de entrosamento principalmente na primeira etapa. Segundo tempo foi de luta pela igualdade...

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2022 às 07:00
O São Paulo teve uma atuação regular no empate por 2 a 2 contra o Juventude, em Caxias do Sul, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O primeiro tempo foi de muitas dificuldades, até por conta da falta de entrosamento. Já na etapa final, o Tricolor melhorou. ATUAÇÕES: Com falhas na defesa, São Paulo joga mal, mas garante empate contra o Juventude
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Rogério Ceni apostou em um time misto para iniciar a partida. No setor defensivo, Igor Vinícius esteve na lateral-direita e Reinaldo na esquerda. Já a zaga teve a experiente dupla Arboleda e Miranda. Juventude e experiência estiveram mescladas no meio, com Pablo Maia, Talles Costa, Sara e Alisson.
Sendo assim, essa formação com esses jogadores, que praticamente não jogaram juntos na temporada, teve grande dificuldade na armação, trocando muitos passes na defesa e não conseguindo chegar ao ataque, deixando Luciano e Calleri isolados na frente. Para se ter uma ideia, foram somente duas finalizações nos 45 minutos iniciais.No intervalo, Ceni mexeu e colocou Nikão, André Anderson e Rodrigo Nestor, nas vagas de Talles, Luciano e Gabriel Sara. O time melhorou e conseguiu diminuir logo aos dois minutos, com Arboleda. O gol deu mais confiança ao time, que conseguiu controlar a partida.
Mesmo tendo um domínio do Jogo, o São Paulo ainda tinha certas dificuldades, novamente esbarrando na falta de entrosamento. No entanto, o que não faltou foi vontade de buscar o empate. Aos 46, Moccelin colocou a mão na bola e o experiente Reinaldo bateu e marcou o gol de empate.
Atuação que serve de base para o restante da temporada e mostra as opções do elenco para Rogério Ceni, que terá que se 'desdobrar' no intenso calendário do futebol nacional.
Crédito: SãoPaulotevealtosebaixosnoempatecontraoJuventude(Foto:RubensChiri/Saopaulofc.net

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