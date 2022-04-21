ANÁLISE: São Paulo misto tem dificuldades, mas não desiste em empate

O São Paulo teve uma atuação regular no empate por 2 a 2 contra o Juventude, em Caxias do Sul, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O primeiro tempo foi de muitas dificuldades, até por conta da falta de entrosamento. Já na etapa final, o Tricolor melhorou. ATUAÇÕES: Com falhas na defesa, São Paulo joga mal, mas garante empate contra o Juventude

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Rogério Ceni apostou em um time misto para iniciar a partida. No setor defensivo, Igor Vinícius esteve na lateral-direita e Reinaldo na esquerda. Já a zaga teve a experiente dupla Arboleda e Miranda. Juventude e experiência estiveram mescladas no meio, com Pablo Maia, Talles Costa, Sara e Alisson.

Sendo assim, essa formação com esses jogadores, que praticamente não jogaram juntos na temporada, teve grande dificuldade na armação, trocando muitos passes na defesa e não conseguindo chegar ao ataque, deixando Luciano e Calleri isolados na frente. Para se ter uma ideia, foram somente duas finalizações nos 45 minutos iniciais.No intervalo, Ceni mexeu e colocou Nikão, André Anderson e Rodrigo Nestor, nas vagas de Talles, Luciano e Gabriel Sara. O time melhorou e conseguiu diminuir logo aos dois minutos, com Arboleda. O gol deu mais confiança ao time, que conseguiu controlar a partida.

Mesmo tendo um domínio do Jogo, o São Paulo ainda tinha certas dificuldades, novamente esbarrando na falta de entrosamento. No entanto, o que não faltou foi vontade de buscar o empate. Aos 46, Moccelin colocou a mão na bola e o experiente Reinaldo bateu e marcou o gol de empate.

Atuação que serve de base para o restante da temporada e mostra as opções do elenco para Rogério Ceni, que terá que se 'desdobrar' no intenso calendário do futebol nacional.