ANÁLISE: São Paulo irreconhecível sucumbe à pressão do Palmeiras

A foto que ilustra essa análise mostra uma tônica da goleada sofrida do São Paulo para o Palmeiras, por 4 a 0, no Allianz Parque, na final do Campeonato Paulista. Absolutamente nada deu certo no Tricolor em tarde para esquecer. Isso porque, assim como mostra a imagem, todas as divididas ficavam com o Alviverde. O São Paulo apostou na mesma formação que venceu o Corinthians, e o próprio Palmeiras no jogo de ida. Na zaga, Ceni manteve Léo e Diego Costa, mesmo com o retorno de Arboleda, que estava servindo o Equador nas Eliminatórias.

No entanto, a zaga nem foi o maior problema da equipe de Ceni e sim o meio-campo. Pablo Maia, Nestor e Igor Gomes eram simplesmente 'engolidos' por Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga. Todas as divididas e rebotes ficavam com o Palmeiras, que aproveitava o time espaçado do São Paulo para criar perigo. Além da deficiência defensiva, o São Paulo também não conseguia levar perigo a Weverton, que praticamente não realizou nenhuma defesa durante toda a partida.

Calleri, centroavante da equipe, ficou preso na marcação de Gustavo Gòmez e Murilo, enquanto Alisson, em partida bem abaixo, errava tudo o que tentava. Um dado curioso que ilustra essa deficiência ofensiva, é que o goleiro Jandrei foi o jogador do São Paulo com mais posse de bola durante todo o primeiro tempo, segundo o 'Footstats'.

Agora, o São Paulo terá que juntar os cacos para a estreia na Sul-Americana, contra o Ayacucho-PER, na próxima quinta-feira (07), às 21h30. Trabalho Ceni sabe que terá.