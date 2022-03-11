ANÁLISE: São Paulo faz dois tempos distintos em derrota no Choque-Rei

O São Paulo teve duas rotações na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, na noite da última quinta-feira (10), em duelo atrasado da quarta rodada do Campeonato Paulista. TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

A primeira, foi a apresentada na etapa inicial: dificuldade na armação das jogadas e desatenção. O técnico Rogério Ceni escalou um time muito parecido com o da vitória sobre o Corinthians, trocando apenas Léo na vaga de Welington e retornando Diego Costa para a zaga.

No entanto, o ímpeto mostrando diante do Alvinegro não foi o mesmo do confronto diante do Palmeiras. O Tricolor permitia que o rival trocasse passes e avançasse nas laterais. Em uma dessas, Marcos Rocha cruzou na cabeça de Rony, que se antecipou a Arboleda e marcou. Atrás do placar, o São Paulo não conseguia assustar a meta de Weverton, terminando o primeiro tempo com apenas três finalização, com uma certa. Na segunda etapa, precisando do resultado, o São Paulo foi para o abafa, mas parou nas boas defesas do goleiro Weverton. Buscando dar mais profundidade e velocidade, Ceni sacou Igor Gomes (mal novamente) e colocou Marquinhos, que acertou um belo chute no travessão.

Prova do ímpeto mais ofensivo são os números de finalizações no segundo tempo se comparado com o primeiro: foram dez chutes, com sete para fora e três acertando o gol do Palmeiras. A reação foi lembrada por Rogério Ceni na entrevista coletiva.

- Podemos tirar muita coisa positiva desse jogo. Lógico que derrota em clássico é sempre muito ruim. Mas o time teve a bola, tentou o gol, teve a oportunidade de fazer, mas não conseguiu. E cedemos poucos contra-ataques a um time que joga muito bem assim. Acho que controlamos bem o jogo. Uma pena não termos conseguido, no mínimo, o empate – analisou.

O São Paulo volta a campo no domingo (13), quando encara o Mirassol, fora de casa, pelo Campeonato Paulista. Resta saber qual será a postura do time: a do primeiro ou do segundo tempo.