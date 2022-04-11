ANÁLISE: São Paulo conta com setores inspirados e domina Athletico

O São Paulo teve uma ótima atuação em todos os setores na goleada diante do Athletico-PR, por 4 a 0, na estreia no Campeonato Brasileiro. Da defesa ao ataque, o time soube se comportar bem, realizar a estratégia e dominar a partida. Voltando com os titulares, poupados na partida contra o Ayacucho, no Peru, o técnico Rogério Ceni viu uma equipe descansada saber se impor fisicamente do começo ao fim. Na defesa, Léo e Diego Costa fizeram uma partida muito segura e não deram espaços para Marcelo Cirino, Cuello e Vitor Bueno. Para se ter uma ideia, o Athletico não acertou uma finalização no gol de Jandrei.

O meio-campo, voltando a ter a formação com Pablo Maia como primeiro volante, foi bem nos desarmes. O Tricolor realizou 17 desarmes, contra apenas nove do Furacão. Ou seja, quase o dobro do clube paranaense. Contudo, o setor que mais funcionou foi o ataque. Com Calleri inspirado, Eder bem e Nikão buscando jogo, o São Paulo finalizou 17 vezes, sendo que oito acertaram o gol do goleiro Bento. Eder, inclusive, quase marcou um golaço de fora da área no primeiro tempo e saiu aplaudido de campo.

Vitória importante, para começar bem o Brasileirão e mostrar que o planejamento de poupar jogadores em partidas específicas vem dando resultado.