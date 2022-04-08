ANÁLISE: São Paulo alternativo passa no 'teste', mas com sustos

Com um time alternativo, o São Paulo venceu o Ayacucho, por 3 a 2, no Peru e começou a caminhada na Copa Sul-Americana com pé direito. No entanto, apesar da vitória, o time cometeu alguns erros, principalmente defensivos, o que poderia ter custado caro na partida. VEJA A TABELA DA COPA SUL-AMERICANA 2022!

Pensando na sequência desgastante da temporada, o técnico Rogério Ceni colocou em campo um time considerado reserva, mas com alguns jogadores experientes que já foram do time titular, como Volpi, Arboleda, Miranda, Reinaldo, Rigoni e Luciano.

Porém, desse sexteto considerado mais maduro, alguns não tiveram boas atuações, como Tiago Volpi, Reinaldo e Rigoni. O primeiro cometeu erros e foi bastante criticado pela torcida nas redes sociais. Já o camisa seis subia muito ao ataque, mas não conseguia recompor na defesa. Foi pelo seu setor que o Ayacucho marcou o primeiro gol. Já Rigoni parece ter deixado o seu bom futebol para trás. Peça fundamental na equipe em 2021, o argentino não teve, mais uma vez, uma atuação boa, errando muitos passes e praticamente não levando perigo para a meta adversária. Foi presa fácil para a defesa dos peruanos.

Vale destacar as boas partidas de jovens revelados na base, como Marquinhos, Luan e Juan. O último inclusive, que não jogava desde o dia 19 de março, fez boas jogadas pelas pontas e sofreu o pênalti convertido por Luciano, que deu a vitória ao São Paulo no fim da partida.

Sendo assim, pode-se dizer que o time alternativo do São Paulo passou no teste, mas com alguns sustos. Bom para Rogério Ceni corrigir os erros e saber qual a força do seu elenco.