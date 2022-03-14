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ANÁLISE: Mesmo com time misto, São Paulo mostra padrão de jogo e convence com goleada no Mirassol

Tricolor modificou bastante o time da derrota para o Palmeiras, mas manteve esquema de jogo, soube dominar a equipe do interior paulista e venceu merecidamente...
LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2022 às 08:00

Publicado em 14 de Março de 2022 às 08:00

O São Paulo venceu e convenceu na goleada sobre o Mirassol, por 3 a 0, fora de casa, em duelo da 11ª rodada do Campeonato Paulista. Mesmo com um time misto, bastante modificado por Rogério Ceni, a equipe soube controlar bem a partida e praticamente não levou sustos. O ataque foi o setor com mais mudanças para o duelo diante do Leão. O São Paulo começou a partida com Juan, Marquinhos e Luciano como o trio de atacantes. Sendo assim, Ceni tirou o centroavante fixo, que costuma ser Calleri, e colocou um trio mais móvel, com Luciano muitas vezes saindo da área.
Essa movimentação muitas vezes confundiu a defesa do Mirassol e permitiu boas jogadas do São Paulo, que assustava principalmente no lado esquerdo, com Reinaldo. O lateral-esquerdo fez o primeiro gol, de pênalti e deu assistência para Rigoni. Aliás, vale fazer uma observação sobre a tarde de readmissão da dupla Rigoni e Toró. O primeiro, após um começo muito bom no São Paulo sob o comando de Crespo, perdeu a confiança e não marcava desde outubro. No entanto, apareceu como elemento surpresa para completar cruzamento e marcar o segundo gol do São Paulo.
Já Toró, que estava emprestado ao Atlético-GO na última temporada, voltou ao São Paulo e parecia fora dos planos da comissão técnica de Rogério Ceni. Na sua primeira oportunidade em 2022 pelo Tricolor, marcou o terceiro depois de finalizar assistência de Rodrigo Nestor.
Vitória muito boa e convincente do São Paulo, que conseguiu não só derrotar, mas controlar o Mirassol, que já tinha feito vítimas como Santos e Grêmio jogando em casa.
Crédito: SãoPauloteveboaatuaçãomesmocomtimemisto(Foto:RubensChiri/Saopaulofc.net

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