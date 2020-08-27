futebol

Análise: Com Hernanes, São Paulo enfim dá bons sinais pós-parada

Profeta entra no intervalo, joga bem e ajuda o São Paulo a enfileirar 12 finalizações contra apenas uma do Athletico-PR. Time pode até virar líder no domingo...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 08:00

LanceNet

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
A vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, nessa quarta-feira, no Morumbi, foi a melhor apresentação do São Paulo após a volta do futebol. Não há nenhum motivo para empolgação - mesmo que seja possível até terminar a próxima rodada na liderança -, mas alguns sinais podem ser comemorados pelo torcedor.
O principal deles veste a camisa 15 e se chama Hernanes. Se o meia de 35 anos não tivesse entrado no intervalo, talvez o parágrafo acima nunca fosse escrito. Por outro lado, há muito o que se lamentar: Daniel Alves sofreu uma fratura no antebraço e passará por cirurgia nesta quinta.Com essa formação, o São Paulo encurralou o Athletico-PR para perto de sua própria área. É verdade que Dorival Júnior colaborou ao tirar o atacante Geuvânio, uma das principais válvulas de escape dos visitantes no primeiro tempo, e colocar o volante Christian, mas foi a postura do São Paulo que mudou o jogo.
Pablo, que passou o primeiro tempo todo criando praticamente sozinho os lances de perigo, ganhou boas companhias. Logo aos dois minutos, roubou uma bola de Khellven, tabelou com Hernanes e chutou com perigo. Pouco depois, puxou a marcação dentro da área e permitiu que Paulinho Boia enxergasse Hernanes entrando livre após chegar ao fundo - Cittadini travou o chute do ídolo. O mesmo Paulinho arrancou em velocidade e deixou Luciano na cara de Santos, mas a finalização foi ruim. Mais adiante, Pablo acionou Daniel Alves, que chutou da entrada da área e ganhou um escanteio. E foi depois dessa cobrança que Luciano, bem posicionado no segundo pau, praticamente repetiu o gol que marcou contra o Bahia e garantiu a vitória. Tudo isso em 19 minutos.O São Paulo do segundo tempo teve ainda mais pose de bola do que no primeiro (58% a 42%) e "goleou" nas finalizações: 12 a 1. Se estivesse em um momento de maior confiança, possivelmente conseguiria vencer a partida por uma vantagem maior.
Para domingo, é possível que Diniz precise desfazer a dupla de zaga que foi bem contra Sport e Athletico-PR. Léo, grata surpresa pelo setor, possivelmente ocupará a lateral esquerda no lugar do suspenso Reinaldo, dando a Bruno Alves a chance de atuar ao lado de Diego Costa. O jovem, aliás, mostra todas as vezes que é acionado que tem muito futuro.

