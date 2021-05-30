Análise: Até que ponto a convicção deverá ser confundida com teimosia?

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O sonho do Manchester City em conquistar a Champions League mais uma vez ficou no imaginário do torcedor. É verdade que o clube inglês chegou o mais perto possível em toda a sua história nesta temporada, mas os Sky Blues foram superados na final para o Chelsea, neste sábado, em Portugal.

+ Veja a tabela final da Champions LeagueO time de Pep Guardiola chegou à decisão como o grande favorito a conquistar a Orelhuda, mas os Cityzens foram anulados taticamente por um Chelsea muito bem postado por Thomas Tuchel. E por falar em tática, este foi um tema de críticas ao comandante catalão desde antes da bola rolar.

Cerca de uma hora antes do início do jogo, quando a escalação do Manchester City foi divulgada, muitos questionaram uma alteração que Guardiola fez na equipe. Capitão e titular, Fernandinho foi sacado do onze inicial para dar lugar a Raheem Sterling. A intenção, segundo Pep, era atacar desde o início e controlar a partida no campo ofensivo.

- Se queremos uma chance de vencer, temos que atacar. Claro que você tem que defender, mas nosso jeito é atacar. Precisamos de todos, tenho certeza que o segundo tempo será bem diferente do início. Eles (Chelsea) jogam um sistema com cinco na defesa. Precisamos de jogadores específicos, e nessa área e decidimos por Raheem (Sterling) - disse o treinador antes do jogo.

Certamente as chances dos Sky Blues poderiam ser maiores caso Guardiola não mexesse no que vinha dando certo. Afinal, como diz o ditado do futebol, "em time que está ganhando não se mexe". A grande pergunta que fica é: por que Guardiola resolveu mudar logo no jogo mais importante da temporada?

Em abril, o LANCE! conversou com o jornalista Fred Caldeira, da "TNT Sports", correspondente brasileiro na cidade de Manchester, antes do duelo entre Manchester City e Borussia Dortmund pelas quartas de final. O repórter disse que, em sua opinião, a mudança contra o franceses, e a consequente eliminação, tem grande parcela de culpa do catalão e que Guardiola aprendeu.

- Fiz o melhor com a minha seleção. Tentei escolher a melhor formação para ganhar o jogo. Lutamos para quebrar as linhas no primeiro tempo. O segundo tempo foi muito melhor. Contra a estrutura defensiva do Chelsea, não é fácil. Lutamos um pouco com as bolas longas e as segundas bolas. Nesse momento, você precisa de inspiração - disse Guardiola.

Se o Manchester City tivesse vencido, seja o Lyon em 2020 ou o Chelsea neste sábado, certamente o discurso em geral sobre Guardiola era que mais uma vez o catalão se reinventou e revolucionou. Mas até que ponto suas "convicções" não serão encaradas de fato como uma teimosia?

Pep Guardiola certamente está entre os grande treinadores da história do futebol, e seus feitos provam isso. Mas um profissional do gabarito do catalão, que não vence a Champions League há dez anos, deve ser cobrado por erros que resultam diretamente em fracassos de seu clube. Se fosse outro qualquer, certamente a paciência seria menor.